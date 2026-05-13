Culiacán, Sin.- En la colonia el Palmito, al sur-poniente de la capital del estado se volvieron a repetir los ataques contra dos inmuebles con disparos de armas a los que les prendieron fuego, junto con una camioneta y una góndola, sin que se reportaran personas lesionadas por estos hechos.

Suman cuatro ataques a inmuebles

Con estos nuevos ataques suman cuatro inmuebles y tres vehículos que han sido vandalizados en esta misma colonia, en un lapso de veinticuatro horas, sin que las autoridades hayan logrado detener a los responsables de estas acciones.

Sobre los nuevos acontecimientos de violencia, las autoridades de seguridad pública fueron notificados que sobre la calle Cruz Medina, personas armadas dispararon contra la fachada, puertas y ventanas de una casa de dos pisos y le prendieron fuego a un camión de carga de materiales, conocida como góndola.

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Suman cuatro inmuebles atacados e incendiados en El Palmito en Culiacán. Foto: Especial

Pocos minutos después, un local comercial, enclavado por la calle Tarahumaras, de la colonia el Palmito, fue objeto de un ataque a balazos, la cual fue allanada, al ser destruida la puerta de acceso, con una camioneta en reversa, a la cual le prendieron fuego, lo que generó un incendio en la propiedad.

Los elementos de bomberos que acudieron a ambos sitios escoltados por elementos de la Policía Estatal y el ejército, luego de sofocar los incendios provocados, inspeccionaron los inmuebles dañados en su interior, sin encontrar a personas .

Un día antes de estos nuevos actos vandálicos, en la misma colonia , en un primer reporte a las líneas de emergencia se alertó a los cuerpos de seguridad y de bomberos que personas armadas, en un vehículo a gran velocidad, en la calle Tarasco, derribaron una cortina de acero de una bodega, en la que realizaron disparos y le prendieron fuego.

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Suman cuatro inmuebles atacados e incendiados en El Palmito en Culiacán. Foto: Especial

A escasos minutos de este ataque, en un hecho similar, una residencia de dos pisos, ubicada por la calle Toltecas, fue balaceada y el portón principal derrumbado con el impacto de otro vehículo y luego le prendieron fuego.

En estos dos primeros hechos de violencia, las fuerzas federales y estatales desplegaron operativos de búsqueda de los presuntos responsables, sin lograr localizarlos, por lo que se notificó a la Fiscalía General del Estado para que abra las carpetas de investigación por los daños causados.

LL