Aguascalientes, Aguascalientes.- En la reunión de empresarios alemanes con la gobernadora Tere Jiménez Esquivel ( PAN), los europeos se comprometieron a invertir en Aguascalientes, por ser un destino confiable, seguro y competitivo.

Además la relación con México se da desde 1929 y actualmente agrupa a más de 730 empresas socias en la Cámara México-Alemana de Comercio y Industria (CAMEXA), afirmó su director regional Thomas Meller.

“En Aguascalientes están en muy buenas manos. Este estado siempre sobresale por su capacidad y visión. Desde la Cámara estamos para apoyarlos, fortalecer el talento y seguir impulsando la formación dual, que es clave para el crecimiento de las empresas y de la industria”, aseveró Meller.

Asimismo y en representación del sector empresarial, el director de la planta Balluff Aguascalientes, Edgar González, resaltó el respaldo institucional que ha encontrado la compañía desde su llegada a la entidad hace casi tres años.

“Estamos muy contentos. Llegar a Aguascalientes fue una gran decisión, porque desde el inicio encontramos en el Gobierno del Estado un socio confiable, abierto al diálogo y cercano a la industria”, aseguró.

Dijo que la colaboración ha sido ejemplar y el acompañamiento permanente. “Aguascalientes tiene seguridad, infraestructura, logística y un talento humano extraordinario. Por eso seguiremos creciendo e invirtiendo aquí. Estamos convencidos de que el desarrollo sostenible se construye a través de alianzas sólidas”, especificó González.

Reunión de empresarios alemanes con la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez Esquivel / Foto: Especial

Y el cónsul honorario de Alemania en México y miembro del Consejo de Administración de Italian German Exhibition Company México, Bernd Rohde, destacó que la relación entre Alemania y Aguascalientes ha trascendido lo económico para convertirse en un vínculo de identidad y confianza mutua.

“Aguascalientes se ha consolidado como una de las regiones más importantes para la relación bilateral entre Alemania y México. Hoy Alemania deja de sentirse extranjera, porque encuentra aquí una región que también siente como propia”, expuso.

Agradeció a la gobernadora Tere Jiménez Esquivel por su apertura, cercanía y visión, cualidades que fortalecen no solamente el desarrollo económico, sino también los vínculos culturales. La confianza es el inicio de todo, y justamente eso representa la relación entre Alemania y Aguascalientes”, sostuvo Bernd Rohde.

En su momento, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez Esquivel, comentó que estas reuniones fortalecen la relación con ese país, principal socio comercial europeo de la entidad, y presentar las acciones que impulsa su administración para consolidar un entorno cada vez más competitivo para la inversión y el crecimiento empresarial.

Mencionó el potencial industrial de Aguascalientes, la alta calidad de su capital humano y las condiciones de seguridad, certeza jurídica y estabilidad que han posicionado al estado como uno de los mejores lugares del país para invertir y hacer negocios.

La mandataria aguascalentense subrayó que el estado mantiene una visión de futuro basada en la innovación, el trabajo conjunto y la cooperación internacional, con el objetivo de seguir atrayendo inversiones, generando empleos y creando mayores oportunidades para las familias de Aguascalientes.

“Nosotros construimos nuestro futuro; avanzamos, soñamos y crecemos. Aguascalientes está listo para seguir teniendo éxito y continuar construyendo los sueños de los países aliados. Hoy contamos con inversiones que generan empleos y con la presencia de 16 empresas alemanas que han encontrado aquí un lugar para crecer.

“Aquí tenemos toda la disposición para trabajar juntos. Contamos con los mejores ingenieros, con gran talento humano y con una sociedad reconocida por su capacidad de trabajo y de soluciones. En Aguascalientes siempre se respetará su inversión y su propiedad. Además, somos uno de los estados más seguros del país; cuenten con nosotros para seguir avanzando juntos”, precisó la gobernadora.

El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, detalló que las empresas alemanas instaladas en Aguascalientes representan cerca de 34 millones de dólares y equivalen al 12.8 por ciento de la inversión anunciada durante la actual administración estatal, consolidando a la entidad como uno de los polos de desarrollo industrial más importantes del país.

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