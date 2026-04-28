Aguascalientes. - La gobernadora Tere Jiménez Esquivel (PAN) y el director general de la oficina de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) en México Chiaki Kobayashi, acordaron fortalecer la cooperación en la innovación, desarrollo sostenible de la industria para consolidar proyectos que contribuyan al crecimiento económico de Aguascalientes.

En la reunión celebrada en palacio de gobierno, la mandataria estatal y el director Kobayashi coincidieron en promover la cooperación internacional e impulsar nuevas oportunidades de desarrollo para el estado mexicano.

Además, el director general de la oficina de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) en México y la mandataria aguascalentense se comprometieron a dar continuidad a los proyectos de cooperación técnica en sectores estratégicos, particularmente en la industria automotriz y la electromovilidad.

Gobernadora de Aguascalientes acuerda cooperación con JICA México; impulsan innovación industrial. Foto: Especial.

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También trabajar en forma conjunta para fortalecer las capacidades locales, mediante la transferencia de conocimiento y el desarrollo de capital humano especializado.

La gobernadora Jiménez Esquivel habló de la importancia de estrechar vínculos con organismos internacionales para posicionar a la entidad como un referente a nivel nacional y mundial, mediante el aprovechamiento de su dinamismo y vocación productiva.

Dijo que, con este tipo de alianzas, Aguascalientes reafirma su posición como un estado confiable para la colaboración internacional y el desarrollo industrial avanzado.

“Seguiremos construyendo alianzas que impulsen la competitividad, la atracción de inversiones y mejores condiciones para todas y todos”, especificó la mandataria.

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