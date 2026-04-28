La gobernadora Evelyn Salgado Pineda firmó el decreto para crear el binomio turístico Copala-Marquelia, convirtiéndose en el quinto destino turístico del estado de Guerrero.

Este nuevo proyecto, ubicado en la región de la Costa Chica, busca diversificar e impulsar la actividad turística, conocida como la “industria sin chimeneas”, generando beneficios directos para las familias que habitan esta zona del sur del estado.

Durante la edición número 50 del Tianguis Turístico de México, y acompañada por la presidenta municipal de Copala, María del Rosario Zúñiga de la Rosa, así como por el alcalde de Marquelia, Javier Tacuba Salas, la mandataria destacó que gracias a la descentralización turística varios municipios con vocación en este sector han recibido un impulso importante para atraer visitantes y turistas.

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“Tenemos mucho más, por eso somos el Hogar del Sol, porque no nada más tenemos tres destinos turísticos. Guerrero tiene aproximadamente 49 municipios con vocación turística y vamos por más municipios”, afirmó.

Asimismo, anunció que se proyecta sumar diez destinos más, con el objetivo de que México y el mundo conozcan la riqueza natural y cultural de Guerrero.

La gobernadora explicó que en este nuevo binomio los visitantes podrán disfrutar de atractivos como Playa Azul, Playa Ventura, Barra de Tecoanapa y Las Peñitas, entre otros sitios.

Crean el binomio turístico Copala-Marquelia en Guerrero; (28/04/2026). Foto: Especial

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Por su parte, el secretario de Turismo estatal, Simón Quiñones Orozco, informó que Copala-Marquelia cuenta con 139 hoteles, mil 478 habitaciones disponibles y más de 222 establecimientos entre restaurantes y enramadas.

Finalmente, los alcaldes de Marquelia y Copala agradecieron a la gobernadora este logro, al considerar que permitirá posicionar a ambos municipios dentro de la ruta turística del estado.

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