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El gobierno guerrerense, encabezado por Evelyn Salgado, dio apoyos del programa Tianguis del Bienestar a la población más necesitada.
A lado de la subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rocío Bárcenas, se entregaron distintos artículos de primera necesidad, que ayudan a cubrir necesidades básicas.
“Este es un evento muy importante. Un programa maravilloso, que ha llegado a muchos municipios y comunidades, para entregar de manera directa, sin intermediarios bienes e insumos, de primera necesidad a toda la gente de esta maravillosa tierra”, comentó la mandataria estatal.
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Salgado agregó que no existen trámites, listas ni intermediarios para recibir dicho apoyo. En esta entidad, el programa ha tenido presencia en al menos 15 ocasiones. “Vamos a continuar trabajando como siempre lo hemos hecho, desde el territorio, con la gente, con el pueblo, siempre caminando de la mano”, detalló.
También acudieron el delegado federal de los programas para el Bienestar, Iván Hernández Díaz; y el coordinador general del Tianguis del Bienestar y titular de la Unidad de Mesas de Paz, Santiago Segui Amortegui, entre otros funcionarios públicos.
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