La gobernadora Evelyn Salgado afirmó que para su administración la seguridad de las y los guerrerenses es "prioridad absoluta", debido a lo cual se fortalece la coordinación con instituciones federales de justicia.

En la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, llevada a cabo por parte de la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, en la Ciudad de México, la mandataria estatal habló del trabajo coordinado entre la federación y el estado.

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"La labor conjunta acompañada de una visión clara y acciones firmes, es importante para avanzar en la ruta de garantizar justicia, reforzar la seguridad y mejorar los resultados para la población guerrerense", aseveró.

En el evento asistieron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar; mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina; y representantes del Congreso de la Unión.

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