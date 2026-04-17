La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó formalmente al gobierno de Estados Unidos la deportación de Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, detenida en Texas y requerida por los delitos de peculado agravado y robo en la administración de su esposo (2010-2016).

Sin embargo, aún no hay fecha para la audiencia en la que un juez migratorio decidirá sobre la entrega controlada de la priísta, quien cuenta con dos órdenes de aprehensión del fuero común.

César Jáuregui Robles, fiscal general de dicho estado, informó que la Fiscalía General de la República hizo la petición de deportación y el juez del caso revisa el estatus migratorio de Gómez Fong, detenida en marzo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

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Entrevistado durante la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, de la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, Jáuregui Robles dijo que la fiscalía a su cargo envió información al juez migratorio con referencia a las órdenes de aprehensión por los delitos de peculado agravado y robo, que se giraron en Chihuahua contra la esposa del exgobernador César Duarte Jáquez, actualmente preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Por lo que, ahora sólo queda esperar a la audiencia en la que se resolverá si la señora es deportada a México para ser puesta a disposición del juez de Chihuahua que la requiere.

“Ella (Bertha Olga Gómez Fong) está en estos momentos bajo un procedimiento migratorio por un juez de Estados Unidos, está revisando su status migratorio. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua envió información a ese juez relacionada con las órdenes de aprehensión que la señora tiene pendientes en el estado de Chihuahua, dos en este caso. Y esperaremos a que el juez de migración estadounidense resuelva lo conducente”, indicó.

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¿Ya hizo la fiscalía la petición formal de deportación?, se le preguntó.

“Ya, se hizo a través de la Fiscalía General de la República, es una deportación”

¿FGR ya solicitó la deportación?

“Ya. Lo tiene que hacer FGR porque al tratarse de relaciones internacionales es la fiscalía”.

¿Cuánto tardaría en decidirse?

“Eso va a depender absolutamente del procedimiento que el juez de allá determine. Hasta donde sé todavía no se fija fecha para la audiencia”, comentó el fiscal.

César Jáuregui Robles, fiscal del estado de Chihuahua, informó que la FGR hizo la petición de deportación de Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador, César Duarte Jáquez



📹 Manuel Espino pic.twitter.com/u13hEKa65F — El Universal (@El_Universal_Mx) April 17, 2026

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