El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, advirtió que Morena quiere anular elecciones cuando no le favorezcan los resultados, aprovechando la nulidad avalada por el Congreso de la Unión ante injerencia extranjera.

En un video publicado en sus redes sociales, el dirigente blanquiazul alertó que esta reforma permite tumbar resultados electorales “bajo ideas ambiguas y a modo de supuestas intervenciones de otros países”.

“Nadie quiere ninguna intervención, de ningún tipo, mucho menos extranjera. Nadie se ha metido con México en estos días. Nadie, te quieren hacer creer que ese es el punto”, dijo.

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Sin mencionar directamente el caso Rubén Rocha Moya, Romero Herrera consideró que pedir la detención con fines de extradición de presuntos delincuentes no es meterse con el país ni vulnera la soberanía nacional.

“Lo que no puede ser que usando la soberanía como pretexto pretendan los autoritarios guindas anular elecciones que no les gustan”, condenó.

Según el dirigente del PAN, la reforma avalada por Morena y aliados no delimita qué puede interpretarse como un injerencia, por lo que podría incluirse como determinante para anular elecciones una nota periodística de cualquier medio de otro país o un tweet de una persona extranjera.

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En el PAN rechazamos cualquier injerencia extranjera.



Pero también exigimos que se combata la intervención más peligrosa para México: la del crimen organizado en la política.



Desde @AccionNacional seguiremos defendiendo la #PatriaFamiliaYLibertad. pic.twitter.com/BfljBwshMY — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) June 3, 2026

Romero pide causal de nulidad por intervención del narco

Jorge Romero acusó al gobierno de Morena de autoritario y denunció que el oficialismo se ha negado a combatir “el verdadero problema”: la intervención del crimen organizado en las urnas.

“La única intervención que no les preocupa es la intervención criminal, la que verdaderamente se está dando en México. Todos lo hemos visto, en muchos estados lo hemos sufrido”, lamentó.

De acuerdo con el panista, hay grupos criminales que amenazan comunidades, presionan a la gente, roban urnas, secuestran opositores y meten miedo “para que la gente vote por Morena”.

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“En el PAN exigimos que se incluya una causal clara para anular cualquier elección donde se demuestre intervención del crimen organizado. Sin enfrentar al narco en las elecciones, no hay elecciones”, concluyó.

Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN. Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro

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