Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica de la Presidencia de la República, señaló que podría aplicarse para la elección de 2027 la nulidad por injerencia extranjera. Esto, tras la reforma publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF)

En conferencia de prensa matutina, Alcalde Luján detalló que en el artículo 40 de la Constitución mexicana también se establece el rechazo a la injerencia extranjera en elecciones.

“El artículo 40 con claridad establece que aquí… Dice, ‘el pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación tales como golpes de de Estado, injerencias en elecciones’. Eso es texto vigente actualmente”, apuntó.

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“Hoy está establecido esto, ya nuestra norma constitucional y también, como vimos ahora, pues viene la, se establece que hay posibilidades de nulidad en caso de que se acredite esta injerencia que tuvo efectos. Entonces, faltan las leyes secundarias, en efecto, pero está en nuestra norma constitucional, que es nuestra carta magna finalmente”, aseguró.

“¿Podría aplicar para las elecciones del 27?, se le preguntó en el Salón Tesorería.

“Podría. A ver, no tenemos todavía las normas secundarias, eso hay que esperar a las normas secundarias, pero dado que está en nuestra norma constitucional, podría haber una interpretación de que estableciéndose en la carta magna puede ser considerado”, respondió.

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