El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, aseguró que en las elecciones intermedias del 2027 “el tiro que se viene a nivel nacional es entre Morena y el PAN”, lo cual también es reconocido “desde el púlpito presidencial”.

En rueda de prensa en Monclova, Coahuila, advirtió sin embargo, que la reforma al artículo 41 de la Constitución aprobada por Morena en el Congreso de la Unión en materia de injerencia extranjera, busca crear el andamiaje para que el oficialismo pueda invalidar cualquier elección que pierda con ese pretexto.

“Hoy nadie quiere injerencia, ni intervención extranjera, pero que no nos quieran vender ese falso discurso. “Todos estamos en el PAN a favor de la soberanía nacional.

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“Nada más que preguntamos, entonces si vuelve un juez a pedir la extradición de dos personas porque consideran que tienen asociación criminal entonces eso va a poder tirar una elección, porque eso es intervención extranjera”, cuestionó.

“O si el New York Times, por poner un ejemplo, publica que el hijo de algún expresidente, yo sé los voy a decir en clave: que se apellide López y que acabe con Obrador, y que tienen una mansión en Houston, vas a tirar una elección porque eso fue intervenir desde el extranjero “, preguntó el líder del PAN.

Consideró que Morena y la 4T están construyendo todo un andamiaje jurídico para no reconocer ninguna derrota electoral en las elecciones del 2027 y 2030, ello ante las evidencias de colusión de sus gobiernos con el crimen organizado.

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Respecto a la elección del próximo domingo en Coahuila donde se renovará el Congreso local, Romero expuso que la disyuntiva es “si en este estado vas a conservar la paz que tanto ha costado o si se le van abrir las puertas a los que ya sabemos que se dan la mano con aquellos, para dejarlo claro”.

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