La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que creyó una noticia falsa sobre la presencia de ratas en un Hospital General Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Obregón, Sonora. Ante esto, acusó una campaña de mentiras que busca desacreditar al sector salud.

“Hay mucha campaña de mentiras, el otro día, hasta yo caí. Estoy viendo la red y veo un video de un ratón en un hospital y decía: ‘esta es una imagen del IMSS de no sé dónde, de Obregón’. Y se lo mando a Zoé (Robledo) y me dice Zoé: ‘no, mire presidenta, es un hospital en otro país’. En la India, osea, ni siquiera era de México. Hay una mala leche, mala fe en querer desprestigiar el sistema de salud en México”, dijo.

Durante la conferencia de este martes 2 de junio, la mandataria aseguró que va avanzando muy bien la modernización del sistema de salud mexicana, especialmente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), IMSS-Bienestar e IMSS, aunque reconoció que todavía faltan acciones.

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“Claro que nos falta todavía, evidentemente nos falta, pero hay un trabajo muy profesional, coordinado por el doctor (David) Kershenobich y los tres sistemas de salud, además de Pemex, que también lo estamos atendiendo. ¿Por qué Pemex? tenía pues mucha subrogación. Entonces, lo que queremos es fortalecer los propios centros de salud y hospitales”, explicó.

En ese sentido, destacó la compra de diversos equipos médicos, la integración de 24 entidades al programa IMSS-Bienestar, la digitalización de expedientes médicos, la credencialización para incorporar el Servicio Universal de Salud, la inauguración de 29 hospitales, 20 centros de salud y unidades de medicina familiar, así como el aumento al salario de especialistas.

“Yo recuerdo en la Ciudad de México había médicos especialistas que ganaban 8 mil pesos mensuales y estaban contratados por honorarios. En el momento que pasaron al IMSS-Bienestar de inmediato ganaron 40 mil pesos mensuales, con una base, es decir, la garantía de que vas a quedarte trabajando en el hospital en donde estabas trabajando. Imagínense la diferencia, entonces, eso, en todo el país”, explicó.

En Palacio Nacional, también destacó la implementación de las Rutas de la Salud así como la compra consolidada de medicamentos con la revisión de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno: “Estamos en el mejor sistema de salud posible. Y además, estamos comprando equipos, los equipos más modernos del mundo”, afirmó.

🐀🇲🇽 Una rata fue captada en video dentro del Hospital del IMSS en Ciudad Obregón, México. 🏥 pic.twitter.com/14Zk6ZfGY8 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 28, 2026

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