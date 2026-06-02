La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que se busque hacer propaganda con el etiquetado de medicamentos adquiridos por el Gobierno Federal. Señaló que esta leyenda “Este medicamento es gratuito y pertenece al sector salud” se imprimirá directamente en los empaques para evitar robos y venta de medicinas gratuitas.

“Empezaron con una campaña algunos de que queríamos hacer propaganda en los paquetes de medicamentos. No, sencillamente que se sepa que vienen del sector salud, que fueron comprados con el recurso público y que son entregados de manera gratuita y que nadie haga negocio con ello”, explicó.

Durante la conferencia de este martes 2 de junio, la Mandataria federal indicó que actualmente los medicamentos cuentan con una calcomanía que puede despegarse, lo que puede generar que sean revendidos en otras farmacias o centros de salud.

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“Le quitan la calcomanía y los venden a no sé cuánto, cuando en realidad fueron comprados por el gobierno, bueno, fueron comprados por el Estado Mexicano, por la gente, con el dinero del pueblo. Y alguien privado se beneficia. Entonces, el objetivo es que ya venga impreso ‘Este medicamento es gratuito y pertenece al sector salud’, con un sello especial”, indicó.

En Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo destacó que está colaborando con empresas farmacéuticas para modificar los empaques. La semana pasada, la Secretaría de Salud reiteró que era falso que el nuevo etiquetado de medicamentos e insumos en instituciones públicas de salud tenga fines propagandísticos o de promoción política.

La dependencia aclaró que se trata de “una acción administrativa y de control orientada a proteger los insumos públicos destinados a la atención médica de la población”. De acuerdo con la plataforma de Infomedia, la institución precisó que la medida busca fortalecer los mecanismos de control y trazabilidad para prevenir prácticas irregulares, como el robo y la venta ilegal de medicamentos.

Además, aclaró que es falso que las leyendas deban colocarse en la parte frontal de las cajas o empaques, ya que la disposición establece que únicamente se coloquen en uno de los costados laterales.

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