La madrugada del 16 de julio de 1990, Liliana Rivera Garza, hermana menor de la escritora Cristina Rivera Garza, se encontraba en su cuarto de estudiante, en la calle de Mimosas, delegación Azcapotzalco, cuando fue sorprendida por Ángel González Ramos, un exnovio que, sin aviso, saltó la barda de la casa y, según el acta de defunción, le quitó de la vida mediante asfixia.

Este testimonio, presente en el libro “El Invencible Verano de Liliana” por el que Rivera Garza fue galardonada con el Premio Pulitzer 2024 en la categoría de Memoria o Autobiografía, fue retomado ayer por la autora durante una conferencia magistral titulada “Cuando la mano feroz de la impunidad te roza la piel”, en la Sala Covarrubias del Centro Cultural Universitario de la UNAM.

“Ángel González Ramos se dio a la fuga y, hasta el día de hoy, permanece fuera del alcance de la ley, en ese limbo retorcido donde perviven los crímenes sin castigo a lo que llamamos impunidad”, condenó la catedrática durante su ponencia.

Liliana Rivera Garza, hermana menor de Cristina Rivera Garza. Foto: tomada de X @criveragarza

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“El hombre impune”, como se refiere Cristina Rivera Garza en su libro al feminicida de su hermana, cruzó la frontera a Estados Unidos en compañía de sus amigos y su madre, en donde inició una nueva vida en el sur de Los Ángeles, California. Luego, 30 años de silencio o, como dice la autora, “30 años de silenciamiento forzado”.

En su conferencia, presentó ante estudiantes y académicos una reflexión sobre la escritura y el arte literario para nombrar las ausencias o visibilizar las fallas estructurales del Estado y las instituciones encargadas de la impartición de justicia, o la ausencia de este derecho.

“Lo que permanece sin castigo o lo que no puede castigarse por falta de legislación se materializa en unas cuantas hojas mal redactas, pruebas periciales que se ordenan pero no se llevan a cabo, fotografías revueltas, hipótesis sin confirmación, grapas carcomidas por el éxito del tiempo”, dijo.

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La denuncia de Cristina Rivera Garza, quien ha pasado más de tres décadas sin justicia por el feminicidio de su hermana menor, llegó a la “Mañanera del Pueblo” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como una forma de contraste ante las cifras oficiales presentadas por las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad.

En su charla, la también autora de “Nadie me verá llorar” aseveró que la impunidad es conocida por las cifras escalofriantes que la confirman y las protestas, pero cuestionó si realmente sabemos lo que es vivir con la impunidad y despertar con ella cada mañana.

“Bajo su sombra, oscura, ¿cómo se respira y se come o se desvela o se va a una fiesta al lado de la impunidad en su más implacable compañía? Algunas entre ustedes lo saben muy bien. Algunas de ustedes lo saben, incluso mejor que yo. Una vez que su mano feroz te roza la piel o se mete en tus entrañas, la impunidad le quita el velo de normalidad a la vida de todos los días”, lamentó la escritora.

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Sheinbaum rechaza impunidad en el delito de feminicidio

Sheinbaum Pardo, cuestionada sobre las declaraciones de Rivera Garza en la conferencia matutina, expresó su solidaridad con la escritora y aseguró que su gobierno hará todo lo necesario para esclarecer este delito y que haya justicia.

De acuerdo con la Presidenta, la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy Ramos, está ya investigando este caso particular, en donde se ha presentado una versión, aún sin confirmar, de que el feminicida murió ahogado en Estados Unidos.

Sheinbaum se refirió a Godoy como una feminista histórica que ha impulsado estrategias para prevenir el delito de feminicidio y resaltó una estrategia fundamentada en dos ejes: atención a las causas y cero impunidad.

“La fiscal va a presentar muy pronto su plan de trabajo y el objetivo es reducir la impunidad. Es una tarea del Gabinete de Seguridad, de los ministerios públicos y del Poder Judicial”, afirmó.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa de este 14 de abril desde Palacio Nacional (14/04/2026). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

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En la “Mañanera del Pueblo”, el Gobierno Federal presentó avances en reducción de homicidios dolosos y delitos de alto impacto, en donde se ha reportado según datos oficiales una incidencia menor de estos crímenes a comparación de los últimos 11 años.

Por esto, la Mandataria federal no coincidió con lo que declaró Rivera Garza, ya que “en una visión de construcción de paz” garantizó que se han fortalecido las acciones de inteligencia para la seguridad pública, con detenciones relevantes focalizadas en disminuir el índice delictivo.

“Ellos no duermen para la seguridad de los mexicanos”, destacó la Mandataria federal sobre el trabajo que realiza el Gabinete de Seguridad, en donde reconoció a los titulares de la Defensa Nacional, Semar, SSPC, Guardia Nacional y el SESNP.

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Desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo rechazó que haya un desprecio del Estado ante los feminicidios: “No, jamás, no lo aceptamos eso”.

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