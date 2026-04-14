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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, , reportó que tras realizar distintos cateos en puntos de la Ciudad de México y el Estado de México fueron detenidos 10 presuntos delincuentes, entre ellos Adrián Michel “Terry”, identificado como líder del Cártel Nuevo Imperio o “Los Malportados”.

En la “Mañanera del Pueblo” de la presidenta , el titular de la SSPC detalló que esta organización criminal se dedica a delitos como narcomenudeo, extorsión y robo en distintas modalidades.

Además, el grupo encabezado por “Terry” cuenta con acusaciones por secuestro y delincuencia organizada, según lo anunciado por García Harfuch.

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En otros operativos del , el funcionario federal destacó que en Tijuana, Baja California, se realizó un cateo a un inmueble relacionado con un grupo delictivo.

En esta acción las autoridades aseguraron más de una , así como un vehículo.

De acuerdo con la información presentada por el secretario de Seguridad, del 1 de octubre de 2025 al 31 de marzo del 2026 han sido detenidas 49 mil 530 personas, se han asegurado 25 mil 700 armas de fuego y han sido decomisadas casi 500 toneladas de droga.

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Como parte de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión, señaló que del 6 de julio de 2025 al 29 de marzo de 2026 se han atendido más de 180 mil llamadas en el 089 y se han iniciado carpetas de investigación por las denuncias ciudadanas recibidas.

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