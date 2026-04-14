La mañanera de Sheinbaum, 14 de abril, minuto a minuto

Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, para informar los acontecimientos más importantes de su gobierno a nivel nacional.

Sigue el minuto a minuto de lo más relevante de la conferencia matutina.

Nación 08:05 AM Omar García Harfuch destaca detenciones de integrantes del crimen organizado ligados a La Familia Michoacana, por el delito de extorsión.

Nación 08:04 AM De acuerdo con el titular de la SSPC, se han iniciado casi 7 mil carpetas de investigación iniciadas por Fiscalías por extorsión, como parte de la estrategia para combatir este delito; confirma la detención de más de mil personas entre julio de 2025 y marzo de 2026.

Nación 08:01 AM García Harfuch destaca la detención en Sinaloa de Samuel “N”, uno de los fugitivos más buscados por el FBI.

Nación 08:00 AM García Harfuch informa que continúan las investigaciones sobre la privación de la libertad del presidente municipal de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre, Juan Vega Arredondo, quienes fueron localizados ayer.

Nación 07:58 AM El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presenta acciones relevantes del Gabinete de Seguridad.

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Nación 07:53 AM Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, presenta acciones de prevención del Gobierno de México; destaca la realización de más de nueve mil jornadas de paz en todo el país, con actividades culturales y de fomento al empleo.

Nación 07:48 AM Marcela Figueroa anuncia una disminución de 52% en el promedio diario de delitos de alto impacto por año a nivel nacional, con datos de 2018 a 2026; “el nivel más bajo registrado en los últimos nueve años”, afirma.

Nación 07:38 AM Figueroa afirma que marzo de 2026 ha sido el mes más bajo en homicidio doloso desde el año 2016.

Nación 07:37 AM Marcela Figueroa, secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, destaca una disminución de 41% en el promedio diario del homicidio doloso por mes a nivel nacional, de septiembre de 2024 a marzo de 2026.

Nación 07:35 AM Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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