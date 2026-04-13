La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo desconocer si Luisa María Alcalde Luján dejará la presidencia de Morena, como señala el Bajo Reserva de EL UNIVERSAL de este lunes 13 de abril

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reconoció a Alcalde Luján como una millenial con “mucha convicción” y “muy trabajadora”.

“No tengo conocimiento de algún cambio en el partido (...). Reconozco mucho el trabajo de Luisa María”, expresó la titular del Ejecutivo federal.

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De cara a las elecciones de 2027, Sheinbaum reiteró el llamado para aquellas personas funcionarias que tengan interés en ser candidatas, dejen el cargo.

“Quien trabaje en el gobierno y quiera participar como candidato, debe dejar el gobierno. No se puede ser servidor público y al mismo tiempo candidato (...). No pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo”, dijo.

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