Más Información

Estudiantes gastan 35% de sus becas en educación; usan 16% para alimentos

Estudiantes gastan 35% de sus becas en educación; usan 16% para alimentos

La mañanera de Sheinbaum, 13 de abril, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 13 de abril, minuto a minuto

Tos ferina: el peor escenario en una década

Tos ferina: el peor escenario en una década

Prevé sindicato del Metro retomar hoy paro escalonado

Prevé sindicato del Metro retomar hoy paro escalonado

Fracking, práctica común en Pemex; fractura hidráulica se usa desde 2012

Fracking, práctica común en Pemex; fractura hidráulica se usa desde 2012

Ismael Burgueño encabeza interna de Morena hacia 2027

Ismael Burgueño encabeza interna de Morena hacia 2027

La presidenta reconoció la posición “muy cristiana” del Papa León XIV, ante un intercambio de declaraciones con el mandatario estadounidense , a quien respondió que no le tiene miedo.

En su conferencia mañanera de este lunes 13 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo lamentó que no se puso un , pese a las conversaciones de Estados Unidos con Irán.

“La posición de México siempre es lo que defiende nuestra Constitución; la política exterior mexicana es ejemplo en el mundo y nosotros la seguimos al pie de la letra, que es la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de cualquier conflicto y esa siempre va a ser nuestra posición.

Lee también

“El Papa ha estado llamando permanentemente a la paz, que es algo que nosotros celebramos, esta posición del Papa que ya ha estado llamando no solo a Estados Unidos, sino a todos; a Israel, a todos. No intervenir, a garantizar la paz en el mundo.

“Entonces, es una posición muy cristiana y reconociendo la labor que debe desarrollar alguien que representa, no solamente una religión, sino un estado que ha estado convocando a la paz en el mundo. Y eso siempre va a ser nuestra posición, de apoyar la paz”, refirió.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]