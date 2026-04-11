"¡Basta ya de la guerra!", pide el papa León XIV; es una de sus críticas más contundentes contra los conflictos bélicos actuales

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El arremetió contra los belicistas e instó a miles de millones de personas de todo el mundo a abrazar la paz y a volver "a creer en el amor, en la moderación, en la buena política".

En uno de sus llamamientos más fervientes hasta la fecha para poner fin al conflicto que asola Medio Oriente, afirmó que se necesita fe "para afrontar juntos, como humanidad y con humanidad, esta hora dramática de la historia".

"¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la ! La verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida", declaró el papa estadounidense en un discurso pronunciado en la basílica de San Pedro de Roma.

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Pronunciadas en tono mesurado, como es habitual en el líder de los 1 mil 400 millones de católicos del mundo, las palabras de León, de 70 años, supusieron sin embargo una de las críticas más contundentes hasta la fecha a la ola de conflictos que azota el planeta.

"Queridos hermanos y hermanas, sin duda los gobernantes de las naciones tienen responsabilidades ineludibles. A ellos les gritamos: ¡deténganse! ¡Es tiempo de paz! ¡Siéntense en mesas de diálogo y de mediación!, no en mesas donde se planea el rearme y se deliberan acciones de muerte", pidió el Papa.

Como ha hecho en el pasado, el pontífice estadounidense y nacionalizado peruano no citó a ningún político por su nombre ni señaló a ningún país en concreto.

La responsabilidad recae también en la "inmensa multitud" que repudia la guerra, afirmó León, instándoles a construir un "Reino de paz"

El pontífice pintó un panorama sombrío del estado actual del mundo, "en el que las tumbas parecen no ser suficientes, porque se sigue crucificando, aniquilando la vida, sin derecho y sin piedad".

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León XIV, elegido papa el pasado mes de mayo tras la muerte de su predecesor Francisco, es moderado y conocido por tender puentes.

Sin embargo, denuncia cada vez con más vehemencia los conflictos que dividen al mundo y ha instado repetidamente a la desescalada en la actual guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y a la necesidad de una solución diplomática.

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