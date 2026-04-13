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La entre Estados Unidos e Israel contra Irán mantiene un debido a que las partes establecieron una tregua de dos semanas para buscar un acuerdo duradero de paz con mediación de Paquistán; sin embargo, el acuerdo fue un fracaso.

El presidente y sus asesores consideran este domingo reanudar "limitados" en para desbloquear la negociación de paz con el país persa, tras no haber logrado un acuerdo este sábado, según The Wall Street Journal (WSJ).

Además de que Trump ordenó un bloqueo naval estadounidense del en respuesta a la "inflexible" negativa de Irán a renunciar a sus ambiciones nucleares durante las conversaciones de paz celebradas en Islamabad.

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Sigue a continuación el minuto a minuto de una nueva jornada en el conflicto en Medio Oriente.

Mundo 07:37 AM

El bloqueo de Trump al estrecho de Ormuz: funcionamiento y retos del veto presidencial

El bloqueo que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha previsto a partir de este lunes a las 14:00 GMT al estrecho de Ormuz afecta a todos los navíos que partan o salgan de puertos iraníes.
Se trata de un paso más en su ofensiva contra Irán tras el fracaso de las negociaciones de paz de este fin de semana entre Washington y Teherán en Islamabad, y busca, según sus palabras, cortar los beneficios petroleros de Irán.


Mundo 07:37 AM

El papa dice que no le teme a Trump y cita los Evangelios en su disputa sobre la guerra en Irán

El papa León XIV respondió el lunes al presidente Donald Trump, que había arremetido contra él por la guerra con Irán, diciendo a reporteros que no teme al gobierno de Trump y que sus llamados a la paz y la reconciliación están arraigados en el Evangelio.
“Poner mi mensaje en el mismo plano que lo que el presidente ha intentado hacer aquí, creo que es no entender cuál es el mensaje del Evangelio”, dijo León a The Associated Press a bordo del avión papal rumbo a Argelia. “Y lamento escuchar eso, pero continuaré con lo que creo que es la misión de la Iglesia en el mundo hoy”.


Mundo 07:36 AM

Netanyahu apoya el bloqueo naval de Trump contra Irán

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó este lunes su apoyo al bloqueo de los puertos iraníes decretado por el presidente estadounidense Donald Trump.
"Irán ha violado las normas (de las negociaciones de paz en Pakistán), el presidente Trump ha decidido imponer un bloqueo naval", declaró Netanyahu durante el Consejo de Ministros, según un video difundido por su oficina.
"Nosotros apoyamos por supuesto esta postura firme y estamos en constante coordinación con Estados Unidos", dijo.


Mundo 07:36 AM

Paquistán intenta organizar nueva ronda de diálogo entre EU e Irán y extender tregua

El Gobierno de Paquistán está buscando celebrar una segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán tras el estancamiento del diálogo en Islamabad y asegurar una prórroga del alto el fuego más allá del 22 de abril.
"Nuestro éxito se mediría ahora por lograr una prórroga del alto el fuego más allá del 22 de abril. En consecuencia, una segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán podría ocurrir, si las cosas continúan como hasta ahora", declaró a EFE una fuente diplomática paquistaní.


Mundo 07:35 AM

Francia y Reino Unido organizarán conferencia sobre "misión multinacional pacífica" para Ormuz

Francia y el Reino Unido organizarán "en los próximos días" una "conferencia" sobre una "misión internacional pacífica destinada restaurar la libertad de navegación" en el estrecho de Ormuz, anunció este lunes el presidente francés, Emmanuel Macron.
"Esta misión, estrictamente defensiva y ajena a las partes beligerantes, tendrá la vocación de desplegarse en cuanto la situación lo permita" y estará abierta a "los países dispuestos a contribuir", agregó Macron en la red social X.
Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, apuntó que la cumbre se propone debatir un "plan coordinado, independiente y multinacional" para salvaguardar la navegación en el Estrecho.


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