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El mando militar de informó el de cientos de violaciones al acordado con Rusia por la Pascua ortodoxa.

A través de una publicación en Facebook, el estado mayor del ejército ucraniano informó que desde el comienzo de la tregua había registrado 469 violaciones del cese el fuego, incluidas ofensivas enemigas, ataques aéreos y ataques con drones.

El cese al fuego comenzó a las 16H00 hora local (13H00 GMT) del sábado. Kiev advirtió que respondería "de inmediato" si Rusia lo incumplía.

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