Acaban las negociaciones entre EU e Irán sin acuerdo; Vance afirma que eran “bastante flexibles”

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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró este domingo que se van de Islamabad, donde se celebran desde el sábado las negociaciones de paz de la actual guerra de Medio Oriente, sin haber llegado a un acuerdo con Irán, después de haber dejado muy claras sus “líneas rojas” que Teherán no ha aceptado.
"Fuimos bastante complacientes. El presidente nos dijo: ‘Deben venir de buena fe y hacer todo lo posible por llegar a un acuerdo’. Eso hicimos, pero lamentablemente no pudimos avanzar”, dijo.
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“Nos vamos de aquí con una propuesta muy sencilla, un método de entendimiento que constituye nuestra oferta final y la mejor”, dijo. “Veremos si los iraníes la aceptan”.
Vance declaró que "necesitamos ver un compromiso afirmativo de que no buscarán un arma nuclear y que no buscarán las herramientas que les permitirían obtener rápidamente un arma nuclear". “La pregunta es: ‘¿Vemos un compromiso fundamental de voluntad por parte de los iraníes para no desarrollar un arma nuclear, no solo ahora, ni dentro de dos años, sino a largo plazo?’ Todavía no lo hemos visto, pero esperamos verlo”.
El vicepresidente añadió que "obviamente, estuvimos hablando con el presidente de forma constante. No sé cuántas veces hablamos con él, media docena de veces, una docena de veces en las últimas 21 horas”.
Las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán buscaron alcanzar una tregua duradera, mientras EU dijo que buques cruzan el estrecho de Ormuz y comenzó el desminado, mientras Teherán lo negó.
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gs/bmc
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