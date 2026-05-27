El próximo 11 de junio en el Estadio Banorte, México y Sudáfrica se van a volver a ver las caras en el partido inaugural del Mundial. Por localía, jerarquía de los seleccionados y experiencia en los banquillos, el Tricolor parte como favorito a ganar el partido.

Sin embargo, Reneilwe Letsholonyane, exjugador de los Bafana Bafana, titular hace 16 años en el estadio Soccer City, confesó en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes la confianza que tiene sobre el actual conjunto sudafricano para vencer al cuadro nacional.

“Yo creo que Sudáfrica puede ganar el juego, aunque otro empate no sería un mal resultado para nosotros, especialmente por ser el primer partido del grupo. México es un rival muy complicado, más siendo local, y tiene muy buenos jugadores, pero tenemos una mezcla de jugadores jóvenes y experimentados que pueden sacar un gran resultado para nosotros”, declaró Yeye, técnico del Matebele FC de Botswana.

Ubicados en el mismo grupo que México, esta será su cuarta participación en el torneo de naciones más importante de FIFA.

“Se siente bien que como país logramos clasificar, ha sido un gran proceso de eliminatorias para estar donde estamos. Tener la oportunidad de competir en el Mundial es genial”, agregó.

Reneilwe recuerda el partido inaugural contra México en 2010 como una de las pruebas más difíciles: “Se siente como un partido de vuelta de aquel partido inaugural en Sudáfrica, en 2010 jugamos en casa y ahora estamos en la misma situación, pero en México, es un momento muy emocionante para el país”.

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