Experiencias El Universal | 12-07-26 | 01:16 |

Una de las expresiones más representativas de la cultura es la comida. Cada país cuenta su historia mediante ingredientes, técnicas y recetas que han pasado de generación en generación. Si lo tuyo es conocer y lugares, con puedes hacerlo mientras aprovechas en restaurantes y servicios gastronómicos.

Cocina india: especias y aromas

La gastronomía de la India destaca por el uso de especias como comino, , cardamomo, clavo y canela, que aportan sabores únicos a los platillos tradicionales como el , el biryani y el tandoori.

En , ubicado en la colonia Condesa de la Ciudad de México, podrás disfrutar especialidades como el butter bryani, chana masala y chicken tikka, además de opciones tandoori como tandoori chicken y tandoori prawns.

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Cocina peruana: tradición y fusión

La cocina peruana es reconocida por la variedad de ingredientes como la papa y el , así como por platillos emblemáticos como la causa rellena, las papas a la huancaína y los anticuchos. Además, incorpora influencia de la que enriquecen aún más su propuesta gastronómica.

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ofrece una experiencia inspirada en los Andes y la costa del Pacífico, donde la tradición peruana se fusiona con el espíritu mexicano para crear una propuesta llena de y sabor.

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Cocina japonesa: sabor oriental hasta la puerta de tu casa

La ha conquistado el gusto de los mexicanos gracias a la frescura de sus pescados y mariscos, así como a la sencillez de preparaciones como el sushi, el y el okonomiyaki.

es un restaurante de entrega a domicilio especializado en comida japonesa, con una propuesta enfocada en ofrecer una experiencia completa desde la presentación hasta el sabor.

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Cocina italiana: tradición en cada bocado

La gastronomía italiana es una de las más apreciadas del mundo gracias a ingredientes como aceite de oliva, jitomate, albahaca, quesos y pastas, que dan vida a recetas clásicas como la pizza napolitana y los ravioles.

es una pizzería certificada por la Associazione Verace Pizza Napoletana, reconocimiento que garantiza la elaboración tradicional de la auténtica pizza napolitana, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

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