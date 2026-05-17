Los restaurantes giratorios son una gran opción para un plan en familia, amigos o pareja en el que podrás disfrutar de los alimentos y tener una vista única en las alturas. Aquí te contamos cómo es vivir esta experiencia y por qué no puedes perdértela. Además, conoce cómo obtener un 50% de descuento en Bellini, el único restaurante giratorio en la Ciudad de México.

Restaurante giratorio en CDMX

Un restaurante giratorio suele estar construido sobre una plataforma circular en una construcción tipo torre a gran distancia del suelo que gira sobre su propio eje. Es común pensar que al comer sobre una estructura que da vueltas podrías llegar a marearte, sin embargo, la velocidad a la que se mueve es muy lenta, hasta imperceptible.

En 2009, Bellini recibió el Récord Guinness por ser el único establecimiento de su tipo en todo México y el más grande del mundo. | Imagen: Página web Bellini

Bellini es un restaurante de comida internacional ubicado en el piso 45 del World Trade Center de la Ciudad de México. En 2009, recibió el Récord Guinness por ser el único establecimiento de su tipo en todo México y el más grande del mundo.

Lee también Álbum del mundial 2026 en preventa; así lo puedes conseguir a precio especial

Con 32 años de historia, Bellini se ha consolidado como un restaurante reconocido en México. El establecimiento, con una extensión de más de mil metros cuadrados, permite alojar hasta 332 personas distribuidas en sus 79 mesas de comedor y bar. Gracias a su gran tamaño, la vista de 360° puede disfrutarse tranquilamente sin ningún tipo de mareo, ya que la duración de una vuelta completa es de 1 hora con 45 minutos.

¿Cómo obtener un 50% de descuento en Restaurante Bellini?

Para obtener un 50% de descuento en tu consumo de alimentos de la carta sólo deberás mostrar tu tarjeta digital de Club EL UNIVERSAL. Si aún no la tienes, da clic aquí para unirte ahora y comenzar a ahorrar en los más de 70 establecimientos. ¡Comprueba que tu suscripción se paga sola!

Revisa los términos y condiciones de la promoción dando clic aquí.

¡Descubre todos los beneficios que tienes como suscriptor Plus!

Accede a eventos exclusivos .

Disfruta contenido especial en la Sala Plus .

Aprovecha descuentos en cientos de comercios con Club EL UNIVERSAL.

Da clic aquí y sácale el máximo provecho a tu suscripción