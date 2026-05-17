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Los son una gran opción para un plan en familia, amigos o pareja en el que podrás disfrutar de los alimentos y tener una vista única en las alturas. Aquí te contamos cómo es vivir esta experiencia y por qué no puedes perdértela. Además, conoce cómo obtener un , el único restaurante giratorio en la .

Restaurante giratorio en CDMX

Un restaurante giratorio suele estar construido sobre una plataforma circular en una construcción tipo torre a gran distancia del suelo que gira sobre su propio eje. Es común pensar que al comer sobre una estructura que da vueltas podrías llegar a marearte, sin embargo, la velocidad a la que se mueve es muy lenta, hasta imperceptible.

En 2009, Bellini recibió el Récord Guinness por ser el único establecimiento de su tipo en todo México y el más grande del mundo. | Imagen: Página web Bellini
En 2009, Bellini recibió el Récord Guinness por ser el único establecimiento de su tipo en todo México y el más grande del mundo. | Imagen: Página web Bellini

es un restaurante de comida internacional ubicado en el piso 45 del de la Ciudad de México. En 2009, recibió el por ser el único establecimiento de su tipo en todo México y el más grande del mundo.

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Con 32 años de historia, Bellini se ha consolidado como un restaurante reconocido en México. El establecimiento, con una extensión de más de mil metros cuadrados, permite alojar hasta 332 personas distribuidas en sus 79 mesas de comedor y bar. Gracias a su gran tamaño, la vista de 360° puede disfrutarse tranquilamente sin ningún tipo de mareo, ya que la duración de una vuelta completa es de 1 hora con 45 minutos.

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