“Merlín”, el mini cerdo que rompió un Récord Guinness; conoce la peculiar razón

"Merlín" es un mini cerdo que acaba de romper el Récord Guinness por una única y divertida razón.

Este puerquito vietnamita de cuatro años vive en Sacramento, California, en Estados Unidos, con su "mamá", una joven llamada Mina Alali, y es concoido por sus videos virales en redes sociales, mediante los cuales ha conquistado los corazones de millones de personas.

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A través de su cuenta de Instagram "@merlinthepig", el cerdito se ha convertido en una estrella del internet. Foto: Instagram @merlinthepig

¿Por qué "Merlín" ganó un Récord Guinness?

Recientemente, Alali, la dueña, cuidadora y "mamá" de Merlín compartió en redes sociales que el puerquito vietnamita se llevó el título de Récord Guinness por "Cerdo con más seguidores en Instagram" en todo el mundo.

El pequeño puerco cuenta con más de 1.1 millones de seguidores en la plataforma de Meta, los cuales ha acumulado gracias a su divertido contenido en el que pulsa botones que reproducen grabaciones de voz para expresar sus sentimientos y deseos.

En el libro de récords se explicó que: "Merlín tiene más de 30 botones en casa que usa con regularidad, lo que ha generado conversaciones en línea sobre lo inteligentes, emotivos y parecidos a los humanos que pueden ser los cerdos cuando se les da tiempo, paciencia y refuerzo positivo".

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Merlín fue adoptado marzo de 2022 y su mamá humana comenzó a entrenarlo cuando a penas tenía tres meses de vida.

Alali compartió una serie de fotos de Merlín en las que se le ve posando junto a la placa del Récord Guinness a través de su cuenta oficial en Instagram. La "mamá" del puerquito agradeció a todos sus seguidores por el constante apoyo y expresó que es un gusto poder leer los comentarios de las publicaciones, en los que usuarios expresan que Merlín y su contenido les brindan alegría y positivismo.

"Gracias chicos desde el fondo de nuestros corazones humanos y cerditos - obviamente no podríamos haber hecho esto sin ustedes y estamos eternamente agradecidos por su amor y apoyo consistente. Los comentarios que dicen que nuestro contenido ayuda con los días malos, depresión, ansiedad, etc., es lo que me ayuda a levantarme por la mañana, incluso cuando yo misma estoy pasando por un mal momento. Así que gracias", dijo Alali en su post.

Alali mostrando el certificado de récord mundial en redes. Foto: Instagram @merlinthepig

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