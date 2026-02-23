Cuando la música también se viste; los outfits más icónicos de EDC México 2026

Este fin de semana, el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, retumbó al ritmo de la electrónica, pues desde el viernes 20 y hasta este domingo 22 de febrero, se llevó a cabo el EDC México 2026.

Entre beats, luces y sonrisas con reflejo neón, miles de asistentes convirtieron cada escenario en una declaración de estilo, donde la creatividad fue tan protagonista como los DJs. Demostrando, una vez más, que el Electric Daisy Carnival no solo es el paraíso del EDM, sino también una pasarela donde se rompen las reglas de lo normal, lo clásico y lo "socialmente aceptable".

Los mejores outifts de EDC México 2026. Foto: Nara Muñoz / EL UNIVERSAL

Colores, telas brillantes e imaginación, son algunas de las palabras que ayudan a describir los atuendos que se robaron miradas y suspiros este fin de semana. Porque en EDC, la moda no es solo lo que llevas puesto: es una extensión de la energía, la música y la libertad que se respira en cada rincón del recinto, y que contribuye a hacer de esta fiesta mítica un evento legendario.

Los mejores outifts de EDC México 2026. Foto: Nara Muñoz / EL UNIVERSAL

Rave, moda y libertad: así se vivió EDC México 2026

Entre accesorios que parecían salidos de otro planeta, hubo quien apostó por looks futuristas dignos de una rave intergaláctica, otros por vibras Y2K, y muchos más por outfits cómodos pero llenos de actitud, colores y brillantina, pensados para bailar hasta la última canción del headliner final.

Decenas de usuarios aprovecharon el festival para darle vida a personajes icónicos de la cultura pop en México y el mundo, destacando por atuendos que hacían referencia a "Las chicas superpoderosas", "El chavo del 8", el universo de Harry Potter, Mario Bros., entre otros.

Los mejores outifts de EDC México 2026. Foto: Nara Muñoz / EL UNIVERSAL

No obstante, sin duda alguna, fueron la originalidad y la actitud las que arrasaron sobre el piso del autódromo, acompañando perfectamente las risas nerviosas que surgían tras los halagos a estos modelos.

Los mejores outifts de EDC México 2026. Foto: Nara Muñoz / EL UNIVERSAL

"EDC es un evento irrepetible, fantástico y a toda ma**e", comentó uno de los asistentes que EL UNIVERSAL fotografió, admitiendo que su acompañante y él tomaron como inspiración para el outfit el video musical de "Destination Calabria", del DJ y productor italiano, Alex Gaudino; y que esperaban con entusiasmo las presentaciones de Steve Angello y Anyma.

Los mejores outifts de EDC México 2026. Foto: Nara Muñoz / EL UNIVERSAL

Al final, no fueron necesariamente los atuendos más caros o más elaborados los que llamaron la atención durante el festival, sino aquellos que transmitían esencia, identidad y amor por la música; defendiendo por otro año, que EDC es mucho más que un evento de electrónica, es un espacio donde el arte y la cultura pop dominan.

Los mejores outfits de EDC México 2026. Foto: Nara Muñoz / EL UNIVERSAL

