¿Cada cuánto limpiar la arena de tu gato?; conoce cómo dejarla impecable

Vivir con un gato significa compartir juegos, ronroneos, cariños y la ocasional mirada de desprecio, pero al igual que con cualquier mascota, viene con ciertas responsabilidades que no siempre se comentan tanto, como el cuidado de su arenero.

Aunque parezca un detalle menor, la limpieza de este espacio influye directamente en la salud, el bienestar y el comportamiento de tu felino, además de la higiene del hogar. Un arenero limpio no es solo una cuestión de olor, sino de respeto por las necesidades naturales de tu michi.

Muchos tutores se preguntan cada cuánto tiempo es realmente necesario limpiar el arenero. ¿Basta con hacerlo una vez al día? ¿Depende del tipo de arena o de la cantidad de gatos en casa? La verdad es que la respuesta no es universal e intervienen varios factores, como tu rutina diaria o tu tiempo libre. Sin embargo, aquí te explicamos algunos detalles para que sepas hacerlo de la manera correcta.

Lee también ¿Por qué tu gato te toca la cara con su pata y qué significa este comportamiento?

Limpiar el arenero de tu gato es importante para incentivarlo a no dejar de usarlo. Foto: Whiskas Argentina

¿Cada cuánto debes limpiar la arena de tu gato?

Mantener el arenero limpio ayuda a evitar los malos olores en tu casa y también incentiva al gato a seguir usándolo. Los gatos, como buenos felinos, aprecian los lugares limpios y priorizan su higiene. Si su arenero está sucio y saturado de residuos, tu michi puede buscar otro sitio dónde hacer sus necesidades, como en plantas, jardines, macetas, o incluso tu sala, comedor o cuarto.

Para evitar cualquiera de estas situaciones no deseadas y priorizar la salud de tu michi, es indispensable limpiar el arenero de tu gato por lo menos UNA VEZ AL DÍA. En caso de que tengas más de un gato, se recomienda vaciar los residuos del arenero dos o tres veces al día-dependiendo de las necesidades de tus mascotas-, y de preferencia, contar con más cajas de arena en la casa.

Veterinarios y especialistas en gatos suelen recomendar tener: el número de gatos + 1 de cajas de arena en tu hogar. Es decir, si tienes 1 solo gato, deberías tener 2 areneros en tu casa; si tienes 4 gatos, lo mejor sería contar con 5 areneros.

Lee también Virus felino: ¿cómo proteger a tu gato de la panleucopenia?; conoce estas medidas

Es necesario limpiar la arena de tu gato por lo menos UNA VEZ AL DÍA. Foto: Arquivet

¿Cómo dejar impecable el arenero de tu gato?

Aunque no hay una sola manera o técnica para hacer esto, deberías tomar en cuenta los siguientes puntos:

Usa únicamente una pala para arena de gato.

para arena de gato. Ponte un cubrebocas (para no respirar el polvo que pueda volar con el movimiento de la arena).

(para no respirar el polvo que pueda volar con el movimiento de la arena). Utiliza un par de guantes .

. Compra pequeñas bolsas de basura (para no utilizar unas muy grandes y desperdiciar demasiado material).

(para no utilizar unas muy grandes y desperdiciar demasiado material). En caso de que utilices arena ecológica o biodegradable no es necesario ponerla en una bolsa a parte y puedes desechar los residuos en una cubeta o zona de composta.

Es recomendable sacar todos los residuos del arenero para no ir dejando restos antiguos. Puedes lograr esto procurando levantar las aglutinaciones de orina cuidadosamente, trata de que no se rompan para que no se disperse la arena contaminada.

Lee también ¿Qué es el síndrome del gato solitario? Conoce sus principales características y cómo evitarlo

Es importante tener más de un arenero en casa, especialmente si tienes más de un gato. Foto: Canva

Pasa la pala de arena múltiples veces, incluso aunque creas ya haber recogido todo. Esto asegura que la arena se continúe moviendo y te permite corroborar que no dejas ningún deshecho atrás.

En caso de que notes que la caja de arena ya está muy sucia o comienza a despedir un olor desagradable, vacíala por completo, remójala con agua y jabón y luego lávala a profundidad. Debes dejar que se seque por completo -o puedes secarla con toallas de papel- y luego vuelve a llenarla con arena limpia.

También te interesará:

¿Por qué los pandas gigantes dejaron de estar en peligro de extinción?; conoce la razón

Sarampión en México: ¿dónde y cómo puedes vacunarte contra el virus?

¿Por qué es importante jugar con tu gato? Conoce los beneficios

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu