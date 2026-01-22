Más Información

Virus felino: ¿cómo proteger a tu gato de la panleucopenia?; conoce estas medidas

Virus felino: ¿cómo proteger a tu gato de la panleucopenia?; conoce estas medidas

Eugenio Derbez comparte épica foto con MrBeast en su visita a México; “se vienen cositas”

Eugenio Derbez comparte épica foto con MrBeast en su visita a México; “se vienen cositas”

Harry Styles anuncia gira y nuevo álbum; marcas recrean portada en redes y causan furor

Harry Styles anuncia gira y nuevo álbum; marcas recrean portada en redes y causan furor

Supernova Génesis 2026: los mejores memes que dejó la presentación de los participantes

Supernova Génesis 2026: los mejores memes que dejó la presentación de los participantes

SAT 2026: Constancia de Situación Fiscal no es obligatoria para facturar; ¿de cuánto es la multa por solicitarla?

SAT 2026: Constancia de Situación Fiscal no es obligatoria para facturar; ¿de cuánto es la multa por solicitarla?

La es una de las enfermedades virales más peligrosas en gatos. También conocida como parvovirus felino (FPV) o enteritis infecciosa felina, este es un virus altamente contagioso y sin buen pronóstico, ya que tiene una alta tasa de mortalidad, atacando especialmente a gatitos menores de un año.

Este virus perjudica principalmente al sistema inmunológico de los gatos y puede comprometer rápida y severamente la salud en general de estas mascotas.

El reciente aumento de casos de panleucopenia felina a nivel mundial ha generado una alerta entre veterinarios, quienes advierten que los contagios se propagan cuando los gatos no cuentan con esquemas de vacunación completos o cuando viven en ambientes de poca higiene.

El virus puede afectar a gatos de cualquier edad, sin embargo, las poblaciones más vulnerables suelen ser los gatitos que aún no han sido vacunados, gatos que sin esquemas de vacunación completos, gatos callejeros o aquellos que conviven con otros animales -es decir, que viven en refugios o espacios con al afluencia de animales-.

Lee también

Los gatitos menores de un año son una de las poblaciones más vulnerables. Foto: Canva
Los gatitos menores de un año son una de las poblaciones más vulnerables. Foto: Canva

¿Cómo se contagia la panleucopenia felina?

De acuerdo con el hospital de urgencias veterinarias, SURvet, el contagio de panleucopenia se produce principalmente, debido al contacto directo de fluidos corporales de un felino infectado con otro, como saliva, heces y orina.

Las vías más comunes de contagio son:

  • Contacto directo con gatos infectados: El virus se propaga cuando un gato sano entra en contacto con otro que ya tiene la enfermedad, especialmente en entornos como refugios, colonias felinas o domicilios dónde conviven varios gatos.
  • Exposición a superficies contaminadas: La panleucopenia felina es un virus extremadamente resistente en el ambiente. Puede sobrevivir por meses en superficies como suelos, jaulas, juguetes, camas, platos de comida y agua.
  • A través de humanos u objetos: Las personas pueden llevar el virus en sus manos, ropa o zapatos si han estado en contacto con gatos infectados o áreas contaminadas, transmitiéndolo a gatos sanos.
  • Transmisión materna: Las madres infectadas pueden transmitir el virus a sus gatitos antes de nacer o a través de la lactancia. En estos casos, los bebés que sobreviven pueden sufrir hipoplasia cerebelar - es una malformación del sistema nervioso por falta de desarrollo del cerebelo.

Lee también

Se recomienda no dejar salir a los gatos con dueños, pues pueden quedar expuestos al virus. Foto; Canva
Se recomienda no dejar salir a los gatos con dueños, pues pueden quedar expuestos al virus. Foto; Canva

Principales síntomas de panleucopenia en gatos

  • Vómitos: suelen ser frecuentes y severos
  • Deshidratación
  • Fiebre alta
  • Debilidad
  • Pérdida de apetito y pérdida de peso evidente: los gatos afectados dejan de comer, lo que puede llevar a una rápida pérdida de peso
  • Diarrea, en ocasiones con presencia de sangre
  • Apatía y letargo
En caso de notar la persistencia de alguno de los síntomas mencionados, lleva a tu gato al veterinario lo antes posible. Foto: Canva
En caso de notar la persistencia de alguno de los síntomas mencionados, lleva a tu gato al veterinario lo antes posible. Foto: Canva

¿Cómo proteger a tu gato y prevenir el contagio de panleucopenia felina?

La principal medida de prevención contra la panleucopenia es la vacunación. El esquema suele iniciar a las 6-8 semanas de vida, con refuerzos anuales. La vacuna que protege contra esta enfermedad es parte de la vacuna triple felina, que también defiende contra la Rinotraqueítis viral felina y el Calicivirus felino -también llamado gripe de los gatos-.

Además, especialistas recomiendan mantener una buena higiene en el hogar y evitar el contacto con gatos que no están vacunados. Se recomienda no dejar salir a los felinos, pues puede entrar en contacto con superficies contaminadas.

Las visitas periódicas al veterinario también son de suma importancia en la detección temprana de cualquier enfermedad. Asimismo, se hace un llamado a las y los tutores de las mascotas a acudir al veterinario en caso de notar cualquier síntoma que pueda estar relacionado a la panleucopenia felina.

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]