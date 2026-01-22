Virus felino: ¿cómo proteger a tu gato de la panleucopenia?; conoce estas medidas

La panleucopenia felina es una de las enfermedades virales más peligrosas en gatos. También conocida como parvovirus felino (FPV) o enteritis infecciosa felina, este es un virus altamente contagioso y sin buen pronóstico, ya que tiene una alta tasa de mortalidad, atacando especialmente a gatitos menores de un año.

Este virus perjudica principalmente al sistema inmunológico de los gatos y puede comprometer rápida y severamente la salud en general de estas mascotas.

El reciente aumento de casos de panleucopenia felina a nivel mundial ha generado una alerta entre veterinarios, quienes advierten que los contagios se propagan cuando los gatos no cuentan con esquemas de vacunación completos o cuando viven en ambientes de poca higiene.

El virus puede afectar a gatos de cualquier edad, sin embargo, las poblaciones más vulnerables suelen ser los gatitos que aún no han sido vacunados, gatos que sin esquemas de vacunación completos, gatos callejeros o aquellos que conviven con otros animales -es decir, que viven en refugios o espacios con al afluencia de animales-.

¿Cómo se contagia la panleucopenia felina?

De acuerdo con el hospital de urgencias veterinarias, SURvet, el contagio de panleucopenia se produce principalmente, debido al contacto directo de fluidos corporales de un felino infectado con otro, como saliva, heces y orina.

Las vías más comunes de contagio son:

Contacto directo con gatos infectados : El virus se propaga cuando un gato sano entra en contacto con otro que ya tiene la enfermedad, especialmente en entornos como refugios, colonias felinas o domicilios dónde conviven varios gatos.

: El virus se propaga cuando un gato sano entra en contacto con otro que ya tiene la enfermedad, especialmente en entornos como refugios, colonias felinas o domicilios dónde conviven varios gatos. Exposición a superficies contaminadas : La panleucopenia felina es un virus extremadamente resistente en el ambiente. Puede sobrevivir por meses en superficies como suelos, jaulas, juguetes, camas, platos de comida y agua.

: La panleucopenia felina es un virus extremadamente resistente en el ambiente. Puede sobrevivir por meses en superficies como suelos, jaulas, juguetes, camas, platos de comida y agua. A través de humanos u objetos : Las personas pueden llevar el virus en sus manos, ropa o zapatos si han estado en contacto con gatos infectados o áreas contaminadas, transmitiéndolo a gatos sanos.

: Las personas pueden llevar el virus en sus manos, ropa o zapatos si han estado en contacto con gatos infectados o áreas contaminadas, transmitiéndolo a gatos sanos. Transmisión materna: Las madres infectadas pueden transmitir el virus a sus gatitos antes de nacer o a través de la lactancia. En estos casos, los bebés que sobreviven pueden sufrir hipoplasia cerebelar - es una malformación del sistema nervioso por falta de desarrollo del cerebelo.

Principales síntomas de panleucopenia en gatos

Vómitos : suelen ser frecuentes y severos

: suelen ser frecuentes y severos Deshidratación

Fiebre alta

alta Debilidad

Pérdida de apetito y pérdida de peso evidente: los gatos afectados dejan de comer, lo que puede llevar a una rápida pérdida de peso

y evidente: los gatos afectados dejan de comer, lo que puede llevar a una rápida pérdida de peso Diarrea , en ocasiones con presencia de sangre

, en ocasiones con presencia de sangre Apatía y letargo

¿Cómo proteger a tu gato y prevenir el contagio de panleucopenia felina?

La principal medida de prevención contra la panleucopenia es la vacunación. El esquema suele iniciar a las 6-8 semanas de vida, con refuerzos anuales. La vacuna que protege contra esta enfermedad es parte de la vacuna triple felina, que también defiende contra la Rinotraqueítis viral felina y el Calicivirus felino -también llamado gripe de los gatos-.

Además, especialistas recomiendan mantener una buena higiene en el hogar y evitar el contacto con gatos que no están vacunados. Se recomienda no dejar salir a los felinos, pues puede entrar en contacto con superficies contaminadas.

Las visitas periódicas al veterinario también son de suma importancia en la detección temprana de cualquier enfermedad. Asimismo, se hace un llamado a las y los tutores de las mascotas a acudir al veterinario en caso de notar cualquier síntoma que pueda estar relacionado a la panleucopenia felina.

