¿Por qué es importante jugar con tu gato? Conoce los beneficios

La buena salud de nuestros gatos no solo depende de factores como el tipo de comida que ingieren o sus visitas al veterinario, también es importante mantener su estado mental balanceado, mediante actividades como el juego.

Aunque muchas veces parezca que estos felinos son muy independientes y autosuficientes, sufren de aburrimiento, estrés y ansiedad, al igual que nosotros; por lo que es necesario implementar acciones que fortalecen sus habilidades, tanto físicas como mentales.

Jugar con tu gato es importante sea cual sea su edad, pues lo anima a estar activo, a permanecer ágil, y a mantener una condición física adecuada. Sobre todo, el juego les ayuda a los gatos a fortalecer su salud mental, pues los incita a expresar sus instintos naturales de cazador.

El instinto de caza de los gatos los suele hacer juguetones por naturaleza. Foto: Pixabay

La importancia del juego para la salud de tu gato

El juego no solo aporta entretenimiento a la vida de tu gato, es una actividad natural ligada a sus instintos de caza y a la socialización. Omitirlo en su rutina diaria puede generarle aburrimiento, frustración, estrés, sobrepeso y conductas agresivas o destructivas no deseadas.

De acuerdo con el blog sobre comportamiento de Maka Recetas, una marca mexicana de comida para mascotas, estos son tres beneficios que obtiene tu michi cuando juegas con él o ella:

1. Ejercicio físico y enriquecimiento mental

Los gatos, especialmente los que no salen al exterior, necesitan moverse para mantenerse en forma y prevenir el sobrepeso. Cuando tu michi juega, activa su mente y realiza movimientos como saltar, correr, acechar y atrapar objetos.

Además, los juegos les permiten canalizar su energía de forma positiva, evitando la apatía y la hiperactividad.

Jugar le ayuda a tu gato a canalizar su energía de forma positiva. Foto: Canva

2. Reducción del estrés y problemas de comportamiento

Muchos problemas, como el marcaje con orina, los maullidos excesivos o el rascado destructivo en muebles o superficies de tu casa, tienen que ver con la falta de estimulación. Incorporar juegos para gatos en su día a día reduce el estrés, mejora el estado de ánimo y previene conductas destructivas.

Para esto también es recomendable contar con rascadores altos, en los que pueden escalar y reposar, o con perchas de ventana para gato, pues les permiten tener un lugar donde mirar hacia afuera y entretenerse.

3. Fortalece el vínculo con su humano

Cuando juegas con tu gato no solo activas su cuerpo y su mente, también se fortalece la relación entre tu michi y tú. Unas sesiones diarias de juego refuerzan la confianza, ayudan a los gatos tímidos a abrirse y crean momentos únicos de conexión y diversión.

Según el blog veterinario de Purina, establecer una rutina de juego de 20 minutos al día le aporta un buen estímulo mental y físico a tu gato, y coopera en este fortalecimiento de su relación.

El juego también fortalece la relación y conexión entre tu michi y tú. Foto: iStock

