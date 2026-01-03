Ataque de EU a Venezuela: así es la Delta Force, unidad de élite que capturó a Nicolás Maduro

Durante las primeras horas del 3 de enero se reportaron explosiones en diversos puntos de Caracas, Venezuela. Más tarde, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó sobre la detención del mandatario venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

A través de su red social Truth Social, el mandatario estadounidense confirmó que dio la orden de atacar distintos puntos de Venezuela y anunció su captura.

De acuerdo con medios estadounidenses, la operación fue llevada a cabo por una unidad de la fuerza de élite denominada Delta Force, que sacaron a Maduro y Flores de la cama y los llevaron a un helicóptero.

Lee también La Divaza celebra captura de Maduro tras ataque de EU a Venezuela: "no pensé estar viva para este momento"

Así es la Delta Force

La Delta Force o Fuerza Delta, denominada oficialmente 1.er Destacamento Operacional de Fuerzas Especiales Delta (1.er SFOD-D), es actualmente una de las principales unidades de operaciones especiales de Estados Unidos, enfocada de manera prioritaria en misiones de combate al terrorismo.

Su origen estuvo ligado a la necesidad de Washington de contar con un cuerpo altamente especializado en operaciones antiterroristas, rescate de rehenes y acciones encubiertas en escenarios internacionales especialmente volátiles.

Esta unidad de élite opera bajo un grado de confidencialidad sumamente alto, por lo que existe muy poca información disponible sobre su organización interna, número de integrantes o misiones en curso.

Lee también EU ocupará el vacío de poder que deja Nicolás Maduro: Trump; "vamos a dirigir el país" hasta que haya una transición

Sus elementos son reclutados entre militares con una sólida trayectoria en fuerzas especiales y se someten a un adiestramiento riguroso que enfatiza la versatilidad, la independencia en el campo operativo y la reacción inmediata en escenarios de alto riesgo.

También te interesará:

¿Cómo podar la flor de Nochebuena para que sobreviva después de las fiestas? Guía paso a paso

Beca Rita Cetina 2026: ¿cuáles son los requisitos para el registro? Sigue el paso a paso

Calendario SEP: ¿cuándo terminan las vacaciones de invierno? Conoce la fecha del regreso a clases

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr