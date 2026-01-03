Más Información

Ataque de EU a Venezuela: así es la Delta Force, unidad de élite que capturó a Nicolás Maduro

MrBeast anuncia "Beast Games 2" y sorprende aparición de Eugenio Derbez como participante

La Divaza celebra captura de Maduro tras ataque de EU a Venezuela: "no pensé estar viva para este momento"

Stranger Things 5: El homenaje a Eddie Munson que nadie notó durante el episodio final

¿De qué trata Lector Omnisciente: La Profecía, la película que ha causado revuelo en redes?

Durante las primeras horas del 3 de enero se reportaron explosiones en diversos puntos de Caracas, Venezuela. Más tarde, el presidente de Estados Unidos, , informó sobre la detención del mandatario venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

A través de su red social Truth Social, el mandatario estadounidense confirmó que dio la orden de atacar distintos puntos de Venezuela y anunció su captura.

De acuerdo con medios estadounidenses, la operación fue llevada a cabo por una unidad de la fuerza de élite denominada Delta Force, que sacaron a Maduro y Flores de la cama y los llevaron a un helicóptero.

Así es la Delta Force

La Delta Force o Fuerza Delta, denominada oficialmente 1.er Destacamento Operacional de Fuerzas Especiales Delta (1.er SFOD-D), es actualmente una de las principales unidades de operaciones especiales de Estados Unidos, enfocada de manera prioritaria en misiones de combate al terrorismo.

Su origen estuvo ligado a la necesidad de Washington de contar con un cuerpo altamente especializado en operaciones antiterroristas, rescate de rehenes y acciones encubiertas en escenarios internacionales especialmente volátiles.

Esta unidad de élite opera bajo un grado de confidencialidad sumamente alto, por lo que existe muy poca información disponible sobre su organización interna, número de integrantes o misiones en curso.

Sus elementos son reclutados entre militares con una sólida trayectoria en fuerzas especiales y se someten a un adiestramiento riguroso que enfatiza la versatilidad, la independencia en el campo operativo y la reacción inmediata en escenarios de alto riesgo.

