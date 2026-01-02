Beca Rita Cetina 2026: ¿cuáles son los requisitos para el registro? Sigue el paso a paso

La Beca Universal de Educación Básica "Rita Cetina" ampliará su cobertura este 2026, extendiéndose a los diversos grados de primaria.

Esta beca, cuyo objetivo es apoyar económicamente a las familias con alumnos inscritos en escuelas públicas del país para que las y los menores no abandonen sus estudios, ha iniciado su periodo de registro, el cual se dividirá en dos etapas.

La primera etapa le dará prioridad a alumnos de 4°, 5° y 6° de primaria, es decir, este será el sector que deberá inscribirse al apoyo para fomentar la permanencia escolar durante el mes de enero.

Se pretende que la cobertura alcance todo el nivel primaria durante el mes de septiembre, cuando se implementará la convocatoria para niñas y niños de 1°, 2° y 3° grado.

¿Cuáles son los requisitos para registrarse a la Beca Rita Cetina?

Para registrar a un alumno a la Beca Rita Cetina es necesario:

Tener algún hijo o hija inscrita en una primaria pública ubicada en una localidad rural o en una escuela clasificada como escuela de interés, o

o en una escuela clasificada como o Tener bajos ingresos y algún hijo o hija inscrita en una escuela pública, con prioridad para quienes estudian en escuelas ubicadas en localidades indígenas o con algún grado de marginación

y algún hijo o hija inscrita en una escuela pública, con prioridad para quienes estudian en o con algún grado de No recibir de manera simultánea alguna otra beca educativ a otorgada por alguna dependencia o entidad del gobierno

de manera simultánea alguna a otorgada por alguna dependencia o entidad del gobierno Contar con una cuenta Llave MX

INE del padre, madre o tutor

del padre, madre o tutor Comprobante de domicilio reciente

CURP de la o el alumno

La Beca Rita Cetina se implementó primero en alumnos de nivel secundaria y este año extiende su cobertura a estudiantes de primaria. Foto: Imagen generada con IA

Pasos para realizar el registro a la Beca Rita Cetina:

De acuerdo con la página oficial de Programas para el Bienestar, estos son los pasos para registrar a tu hija o hijo para la Beca Rita Cetina:

1. Registro para mamás, papás o tutores

Ingresa a www.becaritacetina.gob.mx

Inicia sesión con tu cuenta Llave MX

Verifica los datos precargados de la Llave MX

Carga tu INE en PDF o foto

Llena los datos de tu domicilio y carga el comprobante de domicilio

Acepta el Aviso de Privacidad

Da clic en “Guardar registro”

2. Registro de estudiantes

Da clic en “Registrar un estudiante”

Captura la CURP y selecciona “Validar”

Verifica los datos precargados del estudiante

Ingresa la Clave del Centro de Trabajo (CCT) y da clic en “Buscar”

Completa nivel educativo, turno, grado y parentesco

Da clic en “Guardar y continuar”

Una vez que ambos registros estén completos, selecciona “Guardar y continuar”

Descarga y guarda el comprobante de registro

