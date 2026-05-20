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Paolita Suárez sufre fuerte accidente automovilístico en León; esto se sabe sobre el estado de salud de “La Perdida”
La influencer Paolita Suárez encendió las alarmas en redes sociales luego de que se difundiera información sobre un presunto accidente automovilístico en León, Guanajuato, donde habría resultado lesionada.
Aunque no existe una confirmación oficial por parte de la creadora de contenido, personas cercanas ya reaccionaron al tema y hablaron sobre su estado de salud.
El choque ocurrió la noche del martes 19 de mayo sobre el bulevar Cañaveral, en la colonia Viñedos de León, el cual se volvió tendencia debido a que el vehículo involucrado coincide con el que suele utilizar la integrante de “Las Perdidas”.
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¿Qué pasó en el accidente donde estaría involucrada Paolita Suárez?
De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió entre una camioneta pick-up roja y un camión repartidor de refrescos. El impacto provocó severos daños materiales, principalmente en la parte frontal derecha del vehículo.
Tras el accidente, elementos de la Policía Vial y cuerpos de emergencia acudieron a la zona para resguardar el área y evitar mayores complicaciones en la circulación.
Asimismo, versiones extraoficiales señalan que la influencer habría sufrido algunas lesiones, por lo que una ambulancia la trasladó a un hospital cercano para recibir atención médica.
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La unidad fue retirada del lugar con apoyo de una grúa, mientras autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió exactamente el choque.
¿Cuál es el estado de salud de Paolita Suárez?
Aunque hasta el momento ni Paola Suárez ni su equipo han emitido un comunicado oficial, amigas cercanas comenzaron a pronunciarse ante la preocupación de sus seguidores.
Una de las primeras en reaccionar fue Alexa Kongoro, quien compartió un video en redes sociales para intentar tranquilizar a los fans de “La Perdida”.
Según explicó, la influencer se encuentra estable y fuera de peligro.
“Yo sé que está bien, me consta que está bien. Ya está en un lugar seguro”, comentó.
Sin embargo, evitó dar más detalles sobre lo sucedido y pidió esperar a que la propia Suárez cuente su versión de los hechos.
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Wendy Guevara reacciona a accidente de Paola Suárez
La noticia también alcanzó a Wendy Guevara mientras realizaba una transmisión en vivo en YouTube. Durante el streaming, la ganadora de La Casa de los Famosos México interrumpió momentáneamente la interacción con sus seguidores tras recibir mensajes relacionados con el accidente.
“Pasó algo medio turbio, raro”, expresó Wendy, dejando claro que no contaba con información confirmada en ese momento.
También reveló que intentó comunicarse con Paolita, aunque no obtuvo respuesta inmediata, lo que aumentó aún más la incertidumbre entre los usuarios en redes sociales.
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