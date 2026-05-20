Pensión Bienestar 2026: ¿qué letra cobra su pago HOY, 20 de mayo?; entérate aquí

Miles de beneficiarios de la Pensión Bienestar 2026 continúan recibiendo el depósito correspondiente al bimestre mayo-junio, mientras avanza la penúltima semana del calendario oficial de pagos.

Este martes 20 de mayo, la dispersión bancaria está dirigida a personas con apellidos específicos.

Conoce quién recibe su depósito de la Pensión del Bienestar HOY. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

La Secretaría del Bienestar mantiene el operativo de depósitos de manera escalonada para evitar saturaciones y garantizar que los recursos lleguen directamente a las tarjetas del Banco del Bienestar en todo México.

¿Qué apellidos cobran la Pensión Bienestar HOY, 20 de mayo?

De acuerdo con el calendario oficial de pagos del programa, este 20 de mayo reciben su depósito las personas cuyo primer apellido inicia con las letras:

P

Q

Beneficiarias y beneficiarios cuyo primer apellido inicie con las letras P, Q, recuerden que a partir de mañana, miércoles 20 de mayo, recibirán su apoyo de los programas #PensiónAdultoMayor, #PensiónDiscapacidad, #PensiónMujeresBienestar y del #ProgramaMadresTrabajadoras.



En… pic.twitter.com/g5dAw3nwYt — Banco del Bienestar (@bbienestarmx) May 20, 2026

El pago corresponde al tercer bimestre del año y forma parte de los apoyos económicos que entrega el Gobierno federal a sectores considerados prioritarios.

Las autoridades recordaron que los depósitos se realizan únicamente de lunes a viernes y en orden alfabético, por lo que todavía faltan algunos grupos por cobrar durante los próximos días.

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Calendario de pagos restante de la Pensión Bienestar mayo-junio 2026

Tras la jornada de este martes, el calendario continuará de la siguiente manera:

Jueves 21 de mayo: letra R

letra R Viernes 22 de mayo: letra R

letra R Lunes 25 de mayo: letra S

letra S Martes 26 de mayo: letras T, U y V

letras T, U y V Miércoles 27 de mayo: letras W, X, Y y Z

Con estas fechas concluirá oficialmente la dispersión del apoyo para el bimestre mayo-junio.

Los beneficiarios de las Pensiones del Bienestar ya se encuentran recibiendo o en espera de su depósito correspondiente a este bimestre. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

¿Cuánto dinero depositan en la Pensión Bienestar 2026?

Los montos confirmados para este año dependen del programa al que pertenezca cada beneficiario. Los pagos quedaron establecidos de la siguiente forma:

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos

6 mil 400 pesos Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos

3 mil 100 pesos Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos

3 mil 300 pesos Programa Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

Todos los recursos son depositados directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, donde el dinero permanece seguro hasta que el beneficiario decida retirarlo o utilizarlo para compras en establecimientos.

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¿Cómo consultar si ya cayó el depósito de la Pensión Bienestar?

Las y los beneficiarios pueden verificar si el pago ya fue realizado mediante distintas opciones:

Revisar el saldo en cajeros automáticos del Banco del Bienestar

Consultar desde la app oficial del banco

Llamar a las líneas de atención oficiales

Las autoridades recomiendan no compartir datos personales ni acudir a supuestos gestores para evitar fraudes relacionados con la Pensión Bienestar.

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