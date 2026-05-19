Más Información

Anfitriona de fiestón de XV años en Tabasco gana en inversiones más que en Pemex

Anfitriona de fiestón de XV años en Tabasco gana en inversiones más que en Pemex

EU pide a sus socios "firmeza" contra el terrorismo iraní y el del Cártel de Sinaloa; plantea desmantelamiento de empresas y aliados

EU pide a sus socios "firmeza" contra el terrorismo iraní y el del Cártel de Sinaloa; plantea desmantelamiento de empresas y aliados

México ha presentado 269 solicitudes de extradición a EU, informa la SRE; ningún requerimiento se ha cumplido, señala

México ha presentado 269 solicitudes de extradición a EU, informa la SRE; ningún requerimiento se ha cumplido, señala

Detienen a implicado en multihomicidio en Tehuitzingo, Puebla; investigan posible venganza familiar

Detienen a implicado en multihomicidio en Tehuitzingo, Puebla; investigan posible venganza familiar

Dos detenidos, tres con licencia, uno “en funciones” y cuatro sin rastro; ¿dónde están los políticos acusados por EU?

Dos detenidos, tres con licencia, uno “en funciones” y cuatro sin rastro; ¿dónde están los políticos acusados por EU?

Cae Wendy Fabiola “N”, ligada al homicidio de Carlos Manzo; se encargaba de filtrar información de operativos

Cae Wendy Fabiola “N”, ligada al homicidio de Carlos Manzo; se encargaba de filtrar información de operativos

Salud presenta avisos epidemiológicos por ébola, hantavirus y golpe de calor; estamos preparados y vigilantes, dice Kershenobich

Salud presenta avisos epidemiológicos por ébola, hantavirus y golpe de calor; estamos preparados y vigilantes, dice Kershenobich

SRE reporta intercepción de flotilla humanitaria en la que viaja mexicano rumbo a Gaza; pide a Israel libertad y trato digno

SRE reporta intercepción de flotilla humanitaria en la que viaja mexicano rumbo a Gaza; pide a Israel libertad y trato digno

FGR entrevista a militares tras resguardo de narcolaboratorio en Chihuahua; avanzan investigaciones

FGR entrevista a militares tras resguardo de narcolaboratorio en Chihuahua; avanzan investigaciones

Royal Caribbean defiende proyecto "Perfect Day México" en Mahahual; promete protección ambiental y cumplimiento normativo

Royal Caribbean defiende proyecto "Perfect Day México" en Mahahual; promete protección ambiental y cumplimiento normativo

Ariadna Montiel baja del ring a "El Travieso" Arce para 2027; deja en pausa caso de Saúl Monreal y desconoce interés de Inzunza

Ariadna Montiel baja del ring a "El Travieso" Arce para 2027; deja en pausa caso de Saúl Monreal y desconoce interés de Inzunza

Chihuahua, primer campo de batalla rumbo a 2027; PAN y Morena ensayan sus primeros lances

Chihuahua, primer campo de batalla rumbo a 2027; PAN y Morena ensayan sus primeros lances

El Banco del Bienestar comenzó este mes a habilitar transferencias mediante el (SPEI), a través de su aplicación móvil.

De acuerdo con reportes de usuarios, la plataforma permite realizar envíos de hasta mil 500 pesos desde el teléfono celular, únicamente ingresando la cuenta CLABE y el nombre del beneficiario.

Desde inicios de año, el había anticipado que ampliaría sus servicios digitales para permitir transferencias electrónicas, como parte de una estrategia orientada a reducir el uso de efectivo entre sus beneficiarios.

Con la actualización más reciente de la aplicación, los usuarios que ya consultaban saldos desde el celular deben volver a registrar los datos de su tarjeta, así como información personal, para acceder a las nuevas funciones.

Los servicios de Dinero Móvil (DiMo) y Cobro Digital (CoDi) todavía no se encuentran habilitados. Aunque los íconos correspondientes ya aparecen dentro de la aplicación, al intentar utilizarlos solamente se despliega un mensaje que indica que estarán disponibles próximamente.

Lee también

En marzo pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el fortalecimiento de los servicios digitales del Banco, como parte de la estrategia del gobierno federal para acelerar la digitalización de pagos en el país. Entre las medidas planteadas se encuentra ampliar el uso de medios electrónicos para el pago de gasolina y, posteriormente, en casetas.

Adultos mayores, quienes más usan efectivo

De acuerdo con el director general del Banco del Bienestar, Víctor Manuel Lamoyi, los adultos mayores son quienes más recurren al retiro de efectivo al cobrar su pensión del Bienestar.

Lee también

“La tendencia que hemos visto es que las personas beneficiarias dejan cada vez más tiempo su dinero en el banco y lo usan menos en efectivo. Los jóvenes beneficiarios de becas tienen mayor transaccionalidad digital y pagan más con tarjeta. Los adultos mayores, por la misma dinámica, retiran más su dinero”, dijo el directivo en marzo pasado.

Lamoyi añadió que también se están reforzando los trabajos por parte de la institución para evitar que la población retire el efectivo, ahorre y aumente el pago con su tarjeta del Banco del Bienestar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa americana. Foto: iStock/Khosrork

¡Casi nadie lo sabe! Estos son los mexicanos que pueden entrar a Estados Unidos SIN visa

Alertan sobre registro de celulares: estos datos biométricos NO pueden exigirte. Foto: Especial

Alertan sobre registro de celulares: estos datos biométricos NO pueden exigirte

CBP/ iStock/ PeopleImages

¿Te revisan el celular al entrar a Estados Unidos? Esto dicen los viajeros en Migración

¿Cuándo empieza el Hot Sale 2026? Estas son las fechas oficiales y tiendas participantes. Foto: IA

¿Cuándo empieza el Hot Sale 2026? Estas son las fechas oficiales y tiendas participantes

Foto: Cortesía Disney World Latino

Fechas, costo de boletos y atracciones de Mickey's Not-So-Scary Halloween Party 2026 en Disney World