Chihuahua, primer campo de batalla rumbo a 2027; PAN y Morena ensayan sus primeros lances

Bloqueos carreteros, colocación de mantas y abucheos fueron algunas de las denuncias registradas este sábado en el marco de la "Marcha por la Seguridad de Chihuahua y la Defensa de la Soberanía Nacional", convocada por Morena desde la glorieta de Pancho Villa de esa ciudad.

Ariadna Montiel se estrena en territorio con una movilización que sirve de ensayo para lo que viene en el siguiente año electoral.

En la mañana, horas antes de su realización, se reportó el cierre de carreteras con rumbo al estado, con vehículos o excavaciones para reparar fugas de agua, y suspensión del servicio del transporte público.

"En Chihuahua la seguridad de tu familia es primero. Mientras otros se asocian con el crimen" y "Soberanía es defender a tus hijos del crimen. Otros prefieren defender delincuentes" eran las leyendas en estas mantas colocadas en algunos edificios.

En Palacio de Gobierno esta mañana apareció una mega manta colocada por Gobierno del Estado encabezado por María Eugenia Campos Galván. Foto: Especial

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Morena Chihuahua condenó dichos actos, a los cuales calificó de boicot, para "obstaculizar el traslado de ciudadanos provenientes de distintos puntos del estado" y acusó a la gobernadora Maru Campos de intentar evitar la participación ciudadana.

Le gritan "¡Fuera!" a Andy y Montiel

La nueva dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, y el secretario de organización morenista, Andrés Manuel López Beltrán, llegaron al Aeropuerto Internacional de Chihuahua entre manifestantes, quienes gritaban "¡Fuera!", y medios de comunicación, a los cuales no dieron declaración alguna.

Morena Chihuahua acusó a funcionarios del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal como posibles protestantes ante la llegada de Montiel y López Beltrán, y agregó que "este intento de sabotaje está orquestado por los gobiernos panistas".

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Acerca de este recibimiento, la exsecretaria de bienestar no comentó nada al respecto, pero sí de dichos bloqueos: "Ningún obstáculo detendrá la voz del pueblo organizado", declaró.

"No llegan ni a 500"

Algunos minutos después del comienzo de la marcha, el vocero de PAN, Max Cortázar, compartió en X una toma aérea del punto de reunión, la intersección de las Avenidas Universidad y División del Norte, donde se observaban a algunos asistentes.

"Así las 200 mil personas que dijo Arturo Ávila que iba a haber en la marcha en Chihuahua. No llegan ni a 500. Fuera Narcomorena!!!", comentó en la descripción.

Así las 200 mil personas que dijo @arturoavila_mx que iba haber en la marcha en Chihuahua. No llegan ni a 500. Fuera Narcomorena!!! pic.twitter.com/ATKkXWFDhr — Max Cortázar (@maxcortazarl) May 16, 2026

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En contraste, Ariadna Montiel dijo que el evento, llevado a cabo en el marco de la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua, reunión a "miles de voces unidas por la paz, la justicia y la defensa de nuestra soberanía". El corte final fue de 20 mil personas.

En las fotos, en las cuales aparecen Montiel, López Beltrán, Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar se observa a la gente con banderas mexicanas y cartulinas con consignas como "El respeto al derecho ajeno es la paz", frase célebre de Benito Juárez y citada en diferentes ocasiones por funcionarios morenistas.

A las acusaciones, entre las que se responsabilizó a Campos y a servidores públicos en caso de que se pusiera en peligro la integridad de la ciudadanía, ni el gobierno de Chihuahua ni la mandataria estatal se han pronunciado al respecto.

Cruz Pérez Cuéllar, Ariadna Montiel, Andrés Manuel López Beltrán y Andrea Chávez en la marcha de Morena en Chihuahua. Foto: X @A_MontielR

Aspectos de la marcha de Morena en Chihuahua. Foto: X @A_MontielR

Aspectos de la marcha de Morena en Chihuahua. Foto: X @A_MontielR

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En su discurso, Montiel insistió en que Campos tiene que enfrentar a la justicia al violar la Constitución. "Así gobierna Acción Nacional, encubriendo acciones que violan nuestra soberanía. Sólo hay que recordar que durante el gobierno de Felipe Calderón, junto con el gobierno extranjero, establecieron la estrategia de Rápido y Furioso, que lo único que hizo fue llenar a armas a las organizaciones delictivas que se usaron contra nuestro pueblo", declaró.

"Si la gobernadora de Chihuahua no puede dar cuentas, las dará ante la ley", sentenció. Además, pidió a los militantes recorrer la entidad con el in de recabar firmas contra la gobernadora. “Iniciaremos el proceso de juicio político, no por revancha, no por rencor, no por asunto electoral. Sino por pura absoluta justicia y respeto a la ley y estado de Derecho”.

"Ariadna Montiel estrena su dirigencia con un rotundo fracaso": PRI

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) comentó que Ariadna Montiel estrenó su dirigencia nacional "con un rotundo fracaso". "Ella y el impresentable Andy recibieron el rechazo de un estado que no quiere vivir lo mismo que Sinaloa ni lo que hoy viven muchos estados gobernados por Morena, donde la impunidad es la que gobierna".

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"Morena es un narcopartido, pero marchar a favor de no tocar los narcolaboratorios es demasiado hasta para ellos. Ya veremos, cuando empiecen a hablar en Estados Unidos sus funcionarios detenidos, hasta dónde llega esta red criminal", agregó.

Maru Campos comparte apuntes de Fernando Jordán

En la noche, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, compartió algunas líneas del libro "Crónica de un País Bárbaro" de Fernando Jordán, alusivas a la fuerza, la resistencia y voluntad, dirigido a la libertad.

"Así somos las y los chihuahuenses, hoy y siempre. Y seguiremos trabajando con toda la decisión por la paz y la libertad de las familias de todo Chihuahua. ¡Viva Chihuahua! ¡Viva México", expresó.

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