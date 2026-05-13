La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que le corresponde a Ariadna Montiel Reyes, nueva dirigente nacional de Morena, coordinar las encuestas para elegir a los candidatos del partido rumbo a la elección del 2027.

“Yo nomás dije que en Morena se hacían encuestas. Pero ya no nos corresponde a nosotros. Yo no me voy a meter a decidir quiénes son los candidatos de Morena. Nunca lo haría, le corresponde al partido y al mecanismo con lo que sea deciden los candidatos o candidatas a gobernador, gobernadora, a presidentes municipales, a diputados federales, y en algunos casos, diputados locales”, dijo.

Durante la conferencia de este miércoles 13 de mayo, la mandataria federal señaló que en junio comenzarán la convocatoria rumbo al proceso electoral. Destacó que la expresidenta de Morena, Luisa María Alcalde Luján y la actual presidenta, Ariadna Montiel Reyes, lo están haciendo “muy bien”.

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“Ante los cambios que ha hecho la dirigencia nacional de Morena, usted cree pertinente que también se hagan cambios en las dirigencias estatales?”, se le preguntó esta mañana en Palacio Nacional.

“No, no, yo no me meto. Morena se coordina, lo hacen muy bien, lo hizo muy bien Luisa María y lo está haciendo muy bien Ariadna y ya les corresponde a ellas”, respondió Sheinbaum Pardo.

El 5 de mayo pasado, EL UNIVERSAL adelantó que la Jefa del Ejecutivo pidió a su gabinete legal y ampliado definir, a corto plazo, si buscarán un cargo de elección popular en el proceso intermedio de 2027 para que dejen su puesto público.

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Fuentes consultadas por este medio indicaron que la mandataria federal planteó en una reunión a puerta cerrada llevada a cabo la tarde-noche del 4 de mayo pasado, la necesidad de que los funcionarios con aspiraciones políticas tomen una decisión clara sobre su permanencia en el gobierno, con el objetivo de evitar que las responsabilidades públicas se mezclen con proyectos electorales anticipados.

En lo que va del año, el gabinete de Sheinbaum ha comenzado a registrar sus primeros movimientos importantes, marcados principalmente por renuncias vinculadas a motivos personales, ajustes administrativos y, sobre todo, a la antesala del proceso electoral de 2027.

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