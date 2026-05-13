Ante protestas de activistas ambientales que rechazan el proyecto “Perfect Day” en Mahahual, Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que no pueden desarrollarse proyectos que dañen arrecifes de coral en esta región, por lo que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sigue evaluando su implementación.

“Si se va a hacer, tiene que ser en otro lugar que permita que se desarrolle el proyecto y que no se dañe el arrecife, pero hay ciertas condicionantes que pone la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, algunas críticas son por criticar todo y otras críticas sí tienen que ver con la protección ambiental, y eso es justamente lo que está revisando la Semarnat”, dijo.

Ayer, la dependencia aseguró que continúa en proceso de evaluación y que, a la fecha, el proyecto no cuenta con autorización ambiental alguna para su desarrollo, construcción u operación.

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“Hay proyectos buenos y hay proyectos que no pueden desarrollarse por razones ambientales o por razones sociales. En este caso, lo más importante en la manifestación de impacto ambiental que se presenta, tiene que ver con conservar el arrecife que hay en esa zona. No puede haber un proyecto que dañe el arrecife de esa zona”, expresó la mandataria durante la conferencia de este miércoles 13 de mayo.

La Semarnat consideró las más de 14 mil opiniones ciudadanas recibidas durante la consulta pública, así como la información técnica presentada por comunidades, especialistas y organizaciones ambientales, incluida la de la organización Greenpeace México.

A través de un comunicado la autoridad ambiental reiteró que las decisiones en materia ambiental se toman con base en criterios técnicos, jurídicos y científicos, privilegiando la protección de los ecosistemas y el interés público.

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En días pasados, Greenpeace México advirtió que este proyecto representa la privatización de la naturaleza en destinos turísticos altamente demandados y la autorización reiterada de proyectos que dañan los ecosistemas.

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