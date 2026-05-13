Edna Elena Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), informó que en Tabasco se incrementó de 44 mil 500 a 60 mil viviendas sociales que se entregarán en el sexenio.

En enlace remoto desde Comalcalco, Tabasco, en la entrega este día de 64 viviendas en ese municipio, la secretaria detalló que de las 60 mil viviendas en el sexenio, 20 mil corresponderá construir a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y el resto al instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Destacó que con una inversión de 36 mil millones de pesos, este programa de vivienda ayuda en la creación de 180 mil directos y 270 mil indirectos en esa entidad.

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“¿En Tabasco cómo vamos, presidenta? Se incrementó de 44 mil 500 viviendas en total a 60 mil la meta sexenal; 20 mil parte de Conavi y el resto por parte del Infonavit. Es impresionante el avance en Tabasco por todo el apoyo que tenemos.

“32 proyectos en proceso que significan 40 mil 844 viviendas. Quiere decir que vamos en Tabasco el 68% del avances de la meta sexenal. 180 mil empleos directos y 270 mil empleos indirectos. En Tabasco vamos, vamos muy bien”.

Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, resaltó que en Tabasco este año se llegará a la meta del sexenio.

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“Prácticamente ya llegaríamos al 100% de de la meta inicialmente eran 20 mil luego 40 mil. El gobernador me está presionando y quiere más y yo creo que estaríamos en condiciones porque nos quedarían cuatro años del resto de administración para colocar mas vivienda.

“Informarle que ya llevamos 80 conjuntos habitacionales en todo el país donde estamos entregando vivienda en 27 de estos 80 toda la vivienda está colocada entre los derechohabientes y ya hemos colocado más de 18 min 700 viviendas. Este mes de mayo se van a sumar 10 fraccionamientos más en distintos estados del país. Aquí en Samales estamos construyendo 192 viviendas. Hoy vamos a entregar 64 familias”.

El gobernador Javier May Rodríguez (Morena) agradeció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum en la construcción de estas vivienda en Tabasco.

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“Estamos muy agradecidos porque esto nos ayuda a la demanda que traemos de este derecho que se tiene a la vivienda que en Tabasco se había quedado rezagado”.

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