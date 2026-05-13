El desbordamiento del río Hondo y del vaso regulador El Cristo, la noche del 11 y la madrugada del 12 de mayo, dejó afectaciones en 45 viviendas ubicadas en Azcapotzalco y la evacuación de 41 personas de tres casas por riesgo de colapso.

Carlos Sánchez, director de Protección Civil de Naucalpan, indicó que las viviendas fueron construidas sobre los límites del cauce del río, por lo que presentan daños estructurales derivados de su edificación en una zona irregular. “Una de las casas está volando la cimentación, y otra, la losa se rompió”.

Dijo que se llevará a cabo un proceso administrativo para proceder con el derrumbe de manera controlada.

Lee también Azotan lluvias a la CDMX por segundo día seguido

Informó que existen 43 casas más ubicadas sobre el río Hondo que presentan distintos tipos de riesgo por haber sido construidas sobre el cauce.

Un refrigerador, postes y troncos de madera, así como botellas de plástico, fueron parte de las 60 toneladas de basura que trabajadores del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS) de Naucalpan retiraron del tapón que se formó en el río Hondo.

Mientras que vecinos de Azcapotzalco señalaron que el nivel del agua alcanzó hasta un metro de altura dentro de algunas viviendas, lo que provocó pérdidas de electrodomésticos, muebles, mercancía y autos.

Lee también Colapsa barda de contención del Tren Suburbano tras lluvias en Tlalnepantla; bomberos y elementos de Protección Civil laboran en la zona

Marco explicó que alrededor de las 21:00 horas comenzó a ingresar el agua a su vivienda; en cuestión de minutos el nivel comenzó a subir hasta superar el metro de altura.

El vecino comentó que una barda ubicada detrás de su domicilio colapsó y su automóvil que tenía estacionado en la cochera rompió las puertas de la entrada debido a la fuerza de la corriente y terminó siendo arrastrado.

“Es muy triste ver cómo se pierde tu patrimonio, es algo por lo que llevas años luchando”, expresó.

Lee también Fuertes lluvias provocan caída de árbol en alcaldía Benito Juárez; hay encharcamientos e inundaciones en varias zonas de CDMX

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm