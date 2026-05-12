Las intensas lluvias registradas este lunes en distintos puntos de la Ciudad de México provocaron afectaciones viales, caída de árboles y severos encharcamientos, lo que movilizó a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Bomberos y personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) para atender las emergencias.

Uno de los incidentes más relevantes ocurrió en el cruce de avenida Cuauhtémoc y la calle Santísima, en la colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez, donde un árbol de aproximadamente 20 metros de largo colapsó sobre la vialidad debido al reblandecimiento de la tierra y las fuertes precipitaciones.

Elementos de la SSC, en coordinación con Bomberos capitalinos, realizaron labores de corte y retiro del árbol para liberar la circulación y evitar riesgos para automovilistas y peatones. La zona permaneció parcialmente cerrada mientras se efectuaban las maniobras.

Bomberos capitalinos realizaron labores de corte y retiro del árbol. Foto: Valente Rosas l EL UNIVERSAL.

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Lluvias provocan afectaciones en varias demarcaciones

En otro punto de la ciudad, sobre el Eje 1 Norte, policías capitalinos apoyaron con bombas y mangueras para destapar coladeras obstruidas y facilitar el desfogue del agua acumulada que generó importantes encharcamientos y complicaciones vehiculares.

Las lluvias también ocasionaron una inundación en el cruce de Canal del Norte y Gran Canal, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde autoridades reportaron la suspensión del paso vehicular debido al nivel del agua acumulada en la zona.

Por su parte, SEGIAGUA informó que brigadas operativas atendieron un reporte de encharcamiento en Insurgentes Norte y avenida Acueducto, en la colonia Nopales, dentro de la alcaldía Gustavo A. Madero.

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Asimismo, personal de la dependencia trabaja en la atención de una anegación en el paso a desnivel de Potrero, ubicado sobre Insurgentes Norte y Cuitláhuac, donde las autoridades detectaron obstrucción en las rejillas pluviales causada por basura, hojarasca y tierra proveniente de áreas jardinadas.

Autoridades hacen llamado a la población

Ante estas afectaciones, autoridades capitalinas reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar arrojar basura, desperdicios y hojas en la vía pública y coladeras, ya que estos desechos generan taponamientos que afectan el funcionamiento de la red de drenaje y agravan las inundaciones durante la temporada de lluvias.

Las autoridades mantienen monitoreo permanente en las zonas afectadas mientras continúan las precipitaciones en distintas alcaldías de la capital.

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