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Tlalnepantla, Méx.- La registrada la tarde de este martes provocó anegaciones y en distintos puntos de Tlalnepantla, donde automovilistas y peatones enfrentaron complicaciones para circular.

Uno de los puntos afectados fue la avenida Santa Cecilia y Jesús Reyes Heroles, donde el nivel del agua dificultó el paso de vehículos.

También se reportaron afectaciones en la calle Tecolapan, en la colonia , donde vecinos informaron sobre encharcamientos que complicaron el tránsito peatonal y vehicular.

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Varias avenidas y colonias sufrieron afectaciones por nivel del agua, lo que dificultó el paso de vehículos y peatones. Fotos: Especiales.
Varias avenidas y colonias sufrieron afectaciones por nivel del agua, lo que dificultó el paso de vehículos y peatones. Fotos: Especiales.

De acuerdo con reportes municipales, personal de emergencia acudió a colonias como Colinas de San José, Doctor Jorge Jiménez Cantú, Tlalnepantla Centro, San Juan Ixhuatepec, Arboledas, San Pedro Barrientos, San Rafael e Industrial La Presa para atender puntos susceptibles a inundaciones.

La precipitación estuvo acompañada de actividad eléctrica en distintas zonas del municipio.

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jecg/cr

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