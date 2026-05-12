Tlalnepantla, Méx.- La lluvia registrada la tarde de este martes provocó anegaciones y encharcamientos en distintos puntos de Tlalnepantla, donde automovilistas y peatones enfrentaron complicaciones para circular.

Uno de los puntos afectados fue la avenida Santa Cecilia y Jesús Reyes Heroles, donde el nivel del agua dificultó el paso de vehículos.

También se reportaron afectaciones en la calle Tecolapan, en la colonia Ampliación Gustavo Baz, donde vecinos informaron sobre encharcamientos que complicaron el tránsito peatonal y vehicular.

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Varias avenidas y colonias sufrieron afectaciones por nivel del agua, lo que dificultó el paso de vehículos y peatones. Fotos: Especiales.

De acuerdo con reportes municipales, personal de emergencia acudió a colonias como Colinas de San José, Doctor Jorge Jiménez Cantú, Tlalnepantla Centro, San Juan Ixhuatepec, Arboledas, San Pedro Barrientos, San Rafael e Industrial La Presa para atender puntos susceptibles a inundaciones.

La precipitación estuvo acompañada de actividad eléctrica en distintas zonas del municipio.

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