La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este martes 12 de mayo en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Tláhuac.

Además, actualizó la alerta amarilla para las alcaldías Coyoacán, Iztacalco, Magdalena Contreras, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

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Se espera que las lluvias persistan. | Foto: Valente Rosas/ EL UNIVERSAL.

“Se espera que las lluvias persistan esta tarde y noche en la mayor parte de la Ciudad de México”, expuso.

Alertó que las precipitaciones pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reportó lluvias intensas y granizo en las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc e Iztapalapa.

Se prevé que estas condiciones avancen, en la próxima hora, a las demarcaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo.

“Se espera que las lluvias persistan esta tarde y noche en la mayor parte de la Ciudad de México”, expuso.

Alertó que las precipitaciones pueden estar acompañadas de actividades eléctrica y caída de granizo.

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