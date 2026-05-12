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La lluvia de esta tarde ingresó al sótano del Congreso de la Ciudad de México.
En videos difundidos por los trabajadores del Congreso local se observa el paso del agua y las labores que realizan para contenerla y sacarla.
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El agua estancada ya afectó algunas oficinas de legisladores y los estudios, recién remodelados, de fotografía y televisión.
Se registra una fuerte lluvia en el centro de la Ciudad de México y el pronóstico refiere que seguirá lloviendo en la mayor parte de la ciudad.
Activan triple alerta por lluvias intensas en estas alcaldías de CDMX; se espera precipitaciones persistan esta tarde y noche
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JACL/ cr
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