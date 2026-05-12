La lluvia de esta tarde ingresó al sótano del Congreso de la Ciudad de México.

En videos difundidos por los trabajadores del Congreso local se observa el paso del agua y las labores que realizan para contenerla y sacarla.

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El agua estancada ya afectó algunas oficinas de legisladores y los estudios, recién remodelados, de fotografía y televisión.

Se registra una fuerte lluvia en el centro de la Ciudad de México y el pronóstico refiere que seguirá lloviendo en la mayor parte de la ciudad.

La fuerte lluvia de esta tarde ingresó al sótano del @Congreso_CdMex 👇👇 pic.twitter.com/Chx3dU7Xun — Omar DG (@omarogd) May 13, 2026

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JACL/ cr