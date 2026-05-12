La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) desplegará a 3 mil 356 policías para vigilar en el partido de semifinal del torneo de Clausura 2026 entre los equipos Cruz Azul y Guadalajara, a realizarse el miércoles 13 de mayo en el Estadio Banorte.

La SSC comunicó que también participarán mil 756 policías de las Subsecretarías de Operación Policial y de Control de Tránsito, quienes estarán apoyados con 68 vehículos oficiales, 23 motocicletas, cinco grúas, una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores.

Además de mil 800 efectivos de la Policía Auxiliar (PA), que se apoyarán de 16 vehículos oficiales, vigilarán las entradas, salidas, pasillos y zona de gradas del recinto deportivo.

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La SSC comunicó que también participarán mil 756 policías de las Subsecretarías de Operación Policial y de Control de Tránsito. Foto: Especial

Para combatir la reventa, elementos de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial realizarán recorridos y estarán apoyados por un dron de la Unidad Águila.

La SSC recomendó a los asistentes al partido del miércoles 13 de mayo:

Usa ropa y calzado cómodos

Ubica las salidas o rutas de emergencia

Respeta las señalizaciones del lugar y al personal de seguridad

Evita llevar cinturón, mochila, objetos de vidrio y punzocortantes

cinturón, mochila, y punzocortantes Acuerda con tus amigos o familiares un punto de reunión

No subas a bardas, marquesinas, barandales o templetes

En caso de que haya condiciones de riesgo o inseguras, retírate del lugar

Si presencias o eres víctima de un delito , acude con la o el oficial más cercano

, acude con la o el oficial más cercano Evita aglomeraciones y desaloja el inmueble de forma ordenada

y desaloja el inmueble de forma ordenada Verifica que cuentes con todas tus pertenencias

vr/cr