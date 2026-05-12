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Un juez vinculó a proceso a Laura "N" por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante, durante el periodo comprendido entre septiembre de 2021 y octubre de 2023, en la alcaldía Álvaro Obregón.
La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) comunicó que, de acuerdo con la investigación, el comerciante recibió llamadas telefónicas de un hombre que dijo ser integrante de un grupo criminal y le exigió pagos mensuales por 200 mil pesos.
La víctima realizó varios depósitos a una cuenta bancaria, ya que fue amenazado de que su negocio sería quemado y atentarían contra su madre; sin embargo, denunció ante la FGJ cuando ya no pudo hacer los pagos.
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Tras un análisis financiero, se determinó que al menos tres depósitos fueron hechos a la cuenta de Laura, por lo que se estableció su probable participación en el crimen.
Con los datos de prueba se obtuvo una orden de aprehensión, la cual fue ejecutada el 5 de mayo. Durante la audiencia, realizada al día siguiente de la captura, el juez determinó la vinculación a proceso.
También impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
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mahc/LL
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