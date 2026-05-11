En la Ciudad de México, el número de denuncias realizadas de manera virtual, es decir, a través de su página de internet, ante el Ministerio Público (MP) ha disminuido en los últimos tres años, bajando de 40 mil 564 registradas durante 2023, a 32 mil 623 en 2024, y a 27 mil 713 en 2025, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) que EL UNIVERSAL obtuvo vía transparencia.

En total, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2025 se registraron un total de 100 mil 900 denuncias virtuales.

Félix Ramos, auxiliar del Juzgado Cívico de CUH-II, en la alcaldía Cuauhtémoc, dijo que debido a la saturación de trabajo del Ministerio Público de CUH-II, diario debe auxiliar a ciudadanos que acuden a levantar una denuncia ante el MP.

Explicó que, en su experiencia, la mayoría de quienes buscan denunciar desconocen que se puede realizar de manera virtual. “Yo te puedo decir que de 100% de las personas, 90% no tiene idea de que existe la posibilidad de realizar su denuncia digital”.

Afirmó que las quejas que los denunciantes le han hecho saber sobre la Agencia de Denuncia Digital en la Ciudad son que la plataforma es lenta, es necesario tener una cuenta Llave CDMX y que no les permite completar el llenado de la denuncia.

Para René Cáceres, experto en seguridad y justicia adscrito a la Universidad Rosario Castellanos, el descenso en las denuncias vía digital está relacionado con la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones de procuración de justicia y a que el proceso para denunciar requiere una ratificación presencial.

“Si haces una denuncia digital en determinados asuntos, sobre todo cuestiones que impliquen violencia, tiene que ratificarse físicamente después y esto reduce esta ventaja en términos digitales y, por supuesto, la desconfianza ciudadana que existe sobre la efectividad real de las denuncias”, detalló el especialista.

Indicó que la implementación de esta forma de denuncia redujo costos burocráticos y de tiempo para los denunciantes, lo que ayuda a combatir los delitos que no son denunciados.

“Ahora es posible hacer el trámite desde casa, desde cualquier dispositivo, obtener un folio electrónico y darle seguimiento, y tiene un impacto muy importante ante esta cuestión de la cifra negra, es decir, estos delitos que nunca se denuncian”.

Cáceres mencionó que el proceso para denunciar de manera digital es una herramienta tecnológica que necesita tener un tiempo para que la población la conozca y se vaya adaptando a ella.

¿Qué se puede denunciar?

Félix Ramos afirmó que los delitos que más ha visto que las personas buscan denunciar de manera digital son el robo y casos donde han sufrido agresiones; sin embargo, estos últimos no se pueden acusar a través de la Agencia de Denuncia Digital.

“Lo que más vienen a denunciar sería el robo y las agresiones o donde hay lesiones, pero esos no se pueden levantar a través de la Agencia Digital”, explicó.

A través de la Agencia de Denuncia Digital capitalina se pueden denunciar delitos que no amenacen la integridad física de las personas además de solicitar constancias generales de extravío, de acuerdo con la información del portal.

La agencia no puede atender acusaciones por delitos en los cuales se haya sido víctima de lesiones o se haya sido amenazado o agredido con algún arma u objeto, de acuerdo con la dependencia.

Los que sí son delitos electorales, contra la intimidad sexual, violencia familiar, patrimoniales, abuso de confianza, fraude y fraude procesal.

También insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores, robo a bordo de vehículo y robo a lugar cerrado, entre otros.

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