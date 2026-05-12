En los primeros tres meses de 2026 se registraron 2 mil 925 víctimas de extorsión, lo que significa que en promedio hay 32.4 personas víctimas diarias de ese delito, informó ayer el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez.

Aunque es una reducción de 3.73% respecto al mismo periodo de 2025, el líder de la Coparmex dijo que “seguimos en el segundo nivel más alto de víctimas de extorsión en los últimos 20 años, lo que tiene consecuencias devastadoras para personas y empresas”.

Dijo que 68.8% de las extorsiones que registran empresarios de la Coparmex son telefónicas y la mayoría vienen de reclusorios, pese a que la legislación pide poner inhibidores en centros de readaptación social. Ante ello, se debe aplicar la ley, pero se espera que, con el registro de líneas, dejen de operar teléfonos de reclusorios.

Sierra Álvarez comentó que los datos oficiales muestran apenas “una parte del problema”. El Inegi dice que 97% de extorsiones no se denuncian, lo que quiere decir que las estadísticas reflejan solamente 3% de los delitos que ocurren.

“Detrás de cada caso hay decenas de víctimas que no denuncian por miedo a represalias, o falta de confianza en la autoridad”, dijo.

Todo ello impide ver la magnitud del problema. Recordó que el Inegi estimó que la extorsión equivale a 15 mil millones de pesos.

Añadió que “la confianza no se decreta”, de manera que las inversiones buscan certeza jurídica, acceso a la energía y seguridad.

Dio a conocer el Índice de extorsión Coparmex, con el cual se dará seguimiento por cada entidad federativa del país.

El presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Coparmex, Jorge Peñuñuri, dijo que la tasa de extorsión por cada 100 mil habitantes muestra que Morelos encabeza la lista, y le siguen Zacatecas, Colima y la Ciudad de México.

Pidió trabajar en concretar la homologación de los códigos penales a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los delitos en materia de extorsiones, porque falta todavía que cinco entidades cambien esos códigos.