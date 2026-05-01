Ecatepec, Méx.- Pedro Jared “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de feminicidio en grado de tentativa, en agravio de su esposa Wendy.

La autoridad judicial indicó que el caso lo analizará con el método de perspectiva de género al encontrar que podrían existir antecedentes de violencia aunado a la relación de familiaridad, al ser su esposo.

El agente del ministerio público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México formuló imputación en contra del sujeto, y el juez fijó 3 meses para el cierre de investigación complementaria.

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Además, Pedro Jared “N”, permanecerá recluido en un penal, pues la autoridad judicial le fijó la medida de prisión preventiva justificada.

Wendy, de 21 años de edad, no acudió a la sala de juicios orales por afectaciones físicas y psicológicas que fueron asentadas en un reporte médico.

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