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Ecatepec, Méx.- Pedro Jared “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en el en grado de tentativa, en agravio de su esposa .

La autoridad judicial indicó que el caso lo analizará con el método de perspectiva de género al encontrar que podrían existir antecedentes de violencia aunado a la relación de familiaridad, al ser su esposo.

El agente del ministerio público de la formuló imputación en contra del sujeto, y el juez fijó 3 meses para el cierre de investigación complementaria.

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Además, Pedro Jared “N”, permanecerá recluido en un penal, pues la autoridad judicial le fijó la medida de prisión preventiva justificada.

Wendy, de 21 años de edad, no acudió a la sala de juicios orales por afectaciones físicas y psicológicas que fueron asentadas en un reporte médico.

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jecg/cr

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