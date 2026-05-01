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Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ejecutaron un cateo en un inmueble de la , en el que se capturó a tres personas, entre ellas a Pablo “N”, presunto jefe de una célula criminal dedicada al robo de coches en el Estado de México y a la .

La FGJ informó que Pablo operaba en el mercado 25 de Julio de la colonia San Felipe de Jesús, donde se investigaban su participación en coordinar la distribución de piezas automotrices robadas.

Además, se investiga la probable participación de los otros dos detenidos, Samantha “N” y Ángel “N”, en la administración de recursos y en la operación de la célula, respectivamente.

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Los tres detenidos fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público. Foto: iStock
Los tres detenidos fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público. Foto: iStock

En el cateo se decomisaron 50 toneladas de autopartes, entre motores y diversos componentes vehiculares.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para que defina su situación.

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Pablo está acusado de delitos relacionados con la comercialización de autopartes de procedencia ilícita y la portación de arma de fuego, mientras que Samanta y Ángel por su probable participación en delitos contra la salud y encubrimiento por receptación.

La FGJ mencionó que Pablo cuenta con antecedentes por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

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vr/cr

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