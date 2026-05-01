Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), aseguraron 35 toneladas de autopartes resguardadas en dos inmuebles en la alcaldía Iztapalapa.

Los operativos se realizaron en seguimiento a las investigaciones por la detención de Fernando “N”, el pasado 9 de abril, señalado como el líder de Los Mancilla, grupo dedicado al robo de autos de una marca japonesa, quienes usan un taxi para vigilar a sus víctimas y como muro para escapar de los robos.

La SSC comunicó que mediante trabajos de inteligencia se ubicaron dos predios que probablemente eran usados para el almacenamiento de autopartes.

Un agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control los mandamientos para intervenir los dos inmuebles. Foto: Especial

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Con los datos de prueba suficientes, un agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control los mandamientos para intervenir dichos inmuebles.

Personal de la SSC y de la FGJ cumplimentó las órdenes de cateo, la primera en un domicilio en la calzada Ermita Iztapalapa, de la colonia El Santuario, donde se aseguraron tres motores sin sus medios de identificación, una puerta vehicular trasera y un aproximado de 30 toneladas de autopartes.

El segundo cateo se realizó en un inmueble contiguo, donde se decomisaron cinco toneladas de autopartes, una tarjeta de circulación, un pedazo de metal con un número de serie y dos placas de circulación del Estado de México.

Los predios quedaron sellados y bajo resguardo policial. Foto: Especial

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Los predios quedaron sellados y bajo resguardo policial, mientras que lo asegurado fue presentado ante un agente del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.

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